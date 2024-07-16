Emeklilerin gözü kulağı oradaydı! Bankalar da emekli maaş promosyonunu güncelledi!

Bankalar, 2017’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma gereği, kendileriyle 3 yıllık sözleşme imzalayan emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapıyor. TBMM’deki görüşmelerin ardından kararlaştırılan yeni zamlarla birlikte bankalar emeklilere yatırdıkları promosyon desteğini güncelledi. 17 Temmuz’da yatırılmaya başlanacak olan emekli maaş zammıyla birlikte promosyon hesaplamalarında da değişiklik olacak.

18 BİN LİRAYA VARAN ÖDEMELER YAPILACAK

Bankaların belirlediği promosyon dilimlerini aşan emekliler, daha yüksek promosyon alabilecek.

Son yapılan zamlarla birlikte kamu bankalarının promosyon tutarları 3-5 bin liradan 8-12 bin liraya yükselmişken; özel bankalar, daha fazla emekli müşteri çekmek için promosyon tutarlarını 18 bin liraya arttırdı.

3 YILI DOLDURAN EMEKLİLER BANKA DEĞİŞTİRİYOR

Bankasıyla 3 yıllık taahhüt süresini dolduran emekliler veya yeni emekli olanlar, istedikleri bankaya başvurarak promosyon alma imkanı bulunuyor. Daha iyi bir avantaj ortaya çıktığında ise emekliler 3 yılın dolmasını beklemeden bankalarını değiştirebiliyor. Bunun için yalnızca geçiş yapacağı ve halihazırda maaş aldığı bankaya, şubeye giderek veya e-devlet üzerinden bildirmeleri yeterli bulunuyor. Emekli mevcut bankada kaldığı sürenin promosyonunu alıyor, kalanını iade ediyor ve yeni geçtiği bankadan promosyonu peşin alıyor.

KADEMELİ UYGULANAN MAAŞ PROMOSYONUNDA ÜST DİLİME GEÇMEK MÜMKÜN!

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 24,73 zamla birlikte kademeli olarak uygulanan maaş promosyonlarında bir üst dilime geçebilme imkanı sağlıyor. Emekli maaşı 15-20 bin lira arasında olan emekliler daha önce 10 bin liralık promosyon için sözleşme imzaladıysa ve son zamla birlikte maaşı 20 bin lirayı aştıysa bu kez 12 bin liralık promosyon talep edebilecek.

BANKALARIN VERDİĞİ EMEKLİ MAAŞ PROMOSYONLARI

17 Temmuz itibariyle verilmeye başlanacak olan emekli promosyonları, güncellenen fiyatıyla emeklilerin hesap numarasına yatırılacak.

AKBANK’TAN 15 BİN TL’YE VARAN PROMOSYON!

Bankanın internet sitesinde yer alan bilgiye göre; SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşını 31 Temmuz’a kadar taşıyan ve 3 yıl boyunca maaşını Akbank’tan almayı taahhüt eden emeklilere 15 bin liraya varan promosyon sağlıyor. Banka buna ek olarak 5 yeni otomatik fatura talimatı için fatura başına 500 lira olmak üzere toplam 2 bin 500 lira chip-para veriyor. Böylece toplam promosyonu 17 bin 500 liraya çıkarmak mümkün oluyor.

ING BANKASINDA 18 BİN TL’YE VARAN NAKİT PROMOSYON

Emekli maaşını bankaya taşıyanlara maaşa göre ek koşulsuz 15 bin TL’ye varan nakit promosyon veriyor. Ayrıca otomatik fatura talimatı verenler 3 bin TL’ye varan ek nakit promosyondan yararlanarak toplamda 18 bin TL’ye varan nakit promosyon alabiliyor. Banka emekli müşterisine ücretsiz para transferi, düşük faizle ihtiyaç kredisi kullanımı, kredi kartı aidat muafiyeti gibi seçenekler de sunuyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli.

YAPI KREDİ BANKASI'NDAN TAAHHÜT VEREN EMEKLİLERE 15 BİN TL PROMOSYON!

SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi’den alma taahhüdü verenlere (31 Temmuz’a kadar) maaş tutarına göre 15 bin lira promosyon ödüyor. Buna göre; bir aylık net geliri 9 bin 999 liraya kadar olanlara 6 bin 250 lira; 10 bin ila 14 bin 999 lira arasında olanlara 10 bin lira; 15 bin lira ila 19 bin 999 lira arasında olanlara 12 bin 500 lira; maaşı 20 bin liranın üzerinde olanlara da 15 bin lira nakit promosyon ödeniyor. Banka ayrıca 2 yeni fatura talimatı için 1.500 lira, kredi kartıyla 60 gün içinde 1.000 lira harcama yapılması halinde 1.000 lira ek ödül, mobil uygulamaya giriş yapan emekli müşterilere 500 lira nakit ödül sağlıyor. Böylece toplam promosyon ödemesi 18 bin liraya kadar çıkıyor.

İŞ BANKASI EMEKLİDEN KREDİ KARTI AİDATI DA ALMAYACAK

28 Mart-31 Temmuz 2024 arasında ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağkur) 12 bin liraya varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Banka maaşını taşıyan emekliden kredi kartı aidatı da almıyor.

QNB FİNANSBANK

15 bin liraya varan nakit promosyon ve CardFinans Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16 bin 200 TL’ye varan emeklilik promosyonu sunuyor.

GARANTİ BBVA

Banka emeklilere 15 bin liraya varan nakit promosyon sağlıyor. Kampanya 31 Temmuz’a kadar geçerli. Banka ayrıca EYT kapsamında olan ancak prim eksiğini borçlanarak (askerlik, doğum gibi) emekli olabileceklere kredi desteği de sağlıyor.

ZİRAAT BANKASI, HALKBANK, VAKIFBANK

Kamu bankalarından maaş alan emekliler 12 bin liraya varan promosyondan yararlanabiliyor.

DENİZBANK

Emekli maaşını Denizbank’tan 3 yıl süre ile alma sözü veren emeklilere 12 bin liraya varan promosyon veriliyor.

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI

28 Mart-30 Ağustos tarihleri arasında emekli maaşını Albaraka’ya taşıyan emekliler 12 bin liraya varan promosyon ve 4 bin liraya varan ödül kazanma fırsatı yakalıyor.

TÜRKİYE FİNANS

Maaşını bankaya taşıyanlar 12 bin liraya varan nakit promosyon alıyor. Ayrıca tanıdık emeklilerin de Türkiye Finans’a gelmesini sağlayanlara toplamda 2 bin 500 liraya varan nakit ödül veriliyor.