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"Emeklilerin ikramiyeleri ve maaşları artsın" önerisi

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.07.2019 13:40 | Son Güncelleme

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım: - "Emeklilere bayramlarda bin lira olarak verilen ikramiye bin 260 liraya çıkarılsın. Emekli maaşları, en az asgari ücret kadar olsun"

CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, emeklilere bayramlarda bin lira olarak verilen ikramiyenin bin 260 liraya çıkarılmasını ve emekli maaşlarının en az asgari ücret kadar olmasını istedi.

Yalım, parlamentoda düzenlediği basın toplantısında, Emekliler Haftası dolayısıyla emeklilerin sorunlarını gündeme getirdi.

Birçok vatandaşın emekli olduktan sonra hakkını alamadığına yönelik şikayetlerinin bulunduğunu ifade eden Yalım, emeklilerin sorunlarının 3 ana madde halinde toplandığını söyledi.

Yalım, bunlardan birinin gelir dağılımındaki dengesizlik olduğunu, asgari ücretin altında emekli maaşı alan yaklaşık 3 milyon emekli bulunduğunu belirtti. Yalım, bu nedenle intibak yasasının acilen çıkarılması gerektiğini dile getirerek en az asgari ücret kadar emekli maaşı verilmesini önerdi.

Sağlık, eğitim çalışanları, polisler ve din görevlilerine verilen 3600 ek gösterge sözünün tutulmasını isteyen Yalım, bu alandan emekli olanların da bundan olumlu şekilde etkileneceğini söyledi.

Yalım, Ramazan ve Kurban bayramları öncesi verilen biner liralık ikramiyelere, enflasyon oranında artış yapılmadığını vurgulayarak "Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 artış yapıldı. Bu oran emeklilere de uygulansın, Kurban Bayramı'nda bin 260 lira verilsin." dedi.

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