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'Emeklilerin sabrı kalmadı' deyip acilen adım atılmasını istedi! Fatih Erbakan'dan ses getirecek seyyanen zam çıkışı

29.07.2023 12:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emekli maaşlarına yapılan yüzde 25'lik zammın yeterli bulunmadığı ve seyyanen zam da yapılması gerektiği yönünde çağrılar devam ediyor. MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli maaşları için yıl sonunu işaret etmişti. "Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılmasını ifade ettik" diyen Yeniden Refah Partisi lideri Erbakan, emeklilerin yılbaşına dek bekleyecek durumu kalmadığını söyleyip acilen adım atılmasını istedi.

'Emeklilerin sabrı kalmadı' deyip acilen adım atılmasını istedi! Fatih Erbakan'dan ses getirecek seyyanen zam çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emekli maaşları için yıl sonunu işaret ettiği sözleri anımsatan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır" diyerek geçim derdinin tüm evleri sardığını dile getirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından ses getirecek bir çağrı da Erbakan'dan geldi.

BAHÇELİ: YETERLİ BULUNMADI

Bahçeli emekliler için seyyanen zam çağrısında bulunurken "Emeklilerimize yapılan yüzde 25’lik maaş artışı, gördüğümüz kadarıyla makul ve yeterli bulunmamıştır. 8 bin 77 liralık seyyanen artışın kök ücrete aynısıyla emekli maaşlarına yansıtılması beklentimiz ve talebimizdir" demişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: YIL SONU YENİDEN DEĞERLENDİRİLİR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise "Emekliler noktasında da yıl sonu itibarıyla yeniden bir değerlendirme yapmamız söz konusu" ifadeleriyle yıl sonunu işaret etmişti.

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"EMEKLİLERİMİZİN YILBAŞINA DEK BEKLEYECEK DURUMU KALMADI"

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, emekliler için acilen adım atılmasını istedi. Partisinin il başkanları toplantısı öncesi konuşma gerçekleştiren Erbakan şunları söyledi:

"Sayın cumhurbaşkanımız emeklilerimizle ilgili gerekenin yıl sonunda yapılacağını ifade etmiş ancak bu enflasyon ortamında bu hayat pahalılığında emeklilerimizin yıl başına kadar bekleyecek durumu kalmamıştır. Gerçekten de geçim derdi bütün evleri sarmıştır. Başta emeklilerimiz olmak üzere aziz milletimizi çok büyük sıkıntıya sokmuştur.

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"BAŞINDAN BERİ SEYYANEN ZAM İSTEDİK"

Biz başından beri emeklilerimize de seyyanen maaş zammı yapılmasını ifade ettik. Ömürlerini milletimize ve ülkemize hizmete adamış bu insanlarımızın mağdur edilmemesi gerektiğini Yeniden Refah Partisi olarak en açık en gür seda ile ifade ettik.

"ACİLEN ADIM ATILMALI"

Ancak ne yazık ki bu konuda atılacak olan adımlar yıl sonuna kalmıştır. Bugün bu kürsüden Yeniden Refah Partisi olarak emeklilerimiz için yılbaşına kadar beklenmemesini ve atılması gereken adımların acilen atılması gerektiğinin altını çizerek bir kez daha ifade ediyoruz."

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emekli maaşı Fatih Erbakan

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