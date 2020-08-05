Emekliliğe ilk adım: Phil Schiller Apple'daki görevinden ayrıldı!

Apple yönetiminde Steve Jobs kadar iz bırakmasa da bazı kilit isimler var. Bu isimlerden biri Tim Cook bir diğeri ise Apple'ın etkinliklerinde sık sık sahneye çıkan Phil Schiller. Dile kolay 30 yıldır Apple için çalışan Schiller, 30 yıl boyunca çalışmalarını sürdürdü ve Apple'ı bugünlere taşıdı. Fakat Schiller için artık emeklilik tarihi yaklaştı. Bu yönde bazı adımlar ise atılmaya başlandı.

PHİL SCHİLLER APPLE'DAKİ ÜST DÜZEY GÖREVİNİ BIRAKTI

Apple, paylaştığı bir duyuru ile Dünya Geneli Pazarlama Başkan Yardımcısı görevini yürüten Phil Schiller'ın görevini bıraktığını açıkladı. Schiller'ın yerine ise Ürün Pazarlama'da çalışan Greg Joswiak getirildi. Schiller ise Dünya Geneli Pazarlama Başkan Yardımcısı görevinden ayrılsa da Apple ile olan bağlarını tam olarak kopartmayacak. Phil, Apple'da yine önemli bir görev alacak.

APPLE FELLOW'DA TİM COOK'A RAPOR VERECEK

Phil Schiller, Apple'da şirkete katkıda bulunmuş kişilerin bir danışman gibi görev aldığı 'Apple Fellow' görevine getirilecek. Aynı zamanda Schiller, App Store ve Apple etkinliklerinden sorumlu olmaya, Apple CEO'su Tim Cook'a rapor vermeye devam edecek. Phil Schiller, görev değişikliğine dair açıklamasında ''Beni ağırladıkları sürece burada çalışmaya devam edeceğim.'' ifadelerini kullandı.