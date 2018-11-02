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"Emekliliğimi keyifle yaşayacağım"

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.11.2018 18:57 | Son Güncelleme

İki yıldır bekleme listesinde bulunan Erhan Makili, Rize'de beyin ölümü gerçekleşen kişiden nakledilen karaciğerle sağlığına kavuştu - Erhan Makili: - "Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum, emekliliğimi keyifle yaşayacağım" - KTÜ Tıp Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Arif Burak Çekiç: - "Hastanemizde 27'nci karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdik"

Karaciğer yetmezliği dolayısıyla iki yıldır bekleme listesinde bulunan Erhan Makili, Rize'de beyin ölümü gerçekleşen hastanın organlarının bağışlanması sayesinde sağlığına kavuştu.

Siroza bağlı karaciğerinde hasar oluşan Bayburtlu 54 yaşındaki Makili'ye, 18 Ekim'de Trabzon'da Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde karaciğer nakli yapıldı.

Naklin ardından bir süre yoğun bakım ünitesinde takibi yapılan 4 çocuk babası Makili'nin tedavisi, Göğüs Cerrahisi Servisi Organ Nakli Ünitesi'nde devam ediyor.

Erhan Makili, gazetecilere yaptığı açıklamada, hastalığı dolayısıyla zaman zaman nöbet geçirdiğini anlatarak, "Sağlığıma kavuştuğum için çok mutluyum, emekliliğimi keyifle yaşayacağım." dedi.

Sağlığına kavuştuğu için Allah'a şükreden ve doktorlara teşekkür eden Makili, "Vefat eden kişiye Allah rahmet etsin, ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

Makili'nin 35 yıllık eşi Tülay Makili ise eşinin sağlığına kavuşmasına çok sevindiğini dile getirerek, bundan sonra ikinci baharlarını yaşayacaklarını ifade etti.

- "Bizlerin bütün dileği organ bağışının artmasıdır"

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Gastroenteroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Özgür, ameliyatın oldukça başarılı geçtiğini belirterek, "Makili, iki yıl aradan sonra karaciğer nakli yaptığımız ilk vakamız oldu. Son derece başarılı bir operasyon geçirdi. Hastamız gayet sağlıklı." dedi.

Makili'yi yarın taburcu etmeyi planladıklarını aktaran Özgür, hastanın muayene bulgularının olumlu olduğunu bildirdi.

KTÜ Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı'nda görevli Doktor Öğretim Üyesi Arif Burak Çekiç de "İki yıllık bir aranın ardından bu yıl yeni bir ekiple tekrar karaciğer nakillerine başladık. Hastanemizde 27'nci karaciğer naklini başarıyla gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Çekiç, karaciğer nakli ameliyatında çeşitli üniversitelerden yaklaşık 20 kişinin görev aldığının altını çizdi.

Türkiye'de her yıl 3-9 Kasım'da Organ ve Doku Bağışı Haftası dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğine işaret eden Çekiç, şunları kaydetti:

"Genelde insanlarımız nakil için çok bekliyorlar. Biz bağışların artırılmasını istiyoruz. Ülkemizde yeteri kadar kadavradan organ bağışı yapılmıyor. Bu hafta dolayısıyla bağışın artmasını ve ülkemizde yaygınlaşmasını istiyoruz. Bizlerin bütün dileği organ bağışının artmasıdır."

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