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Emekliliğin keyfini Palandöken'de çıkarıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2019 09:02 | Son Güncelleme

ERZURUMLU Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, emekliliğin keyfini yaz-kış demeden yıllardır tırmandıkları Palandöken'in zirvesinde çıkarıyor.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUMLU Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, emekliliğin keyfini yaz-kış demeden yıllardır tırmandıkları Palandöken'in zirvesinde çıkarıyor. Palandöken'in zirvesine yılda 10 kez tırmanış yaptıklarını belirten emekli öğretmen Nakip Bağlar, "Palandöken hem kayak severler, hem de doğa sporu yapanlar için bulunmaz bir mekan. Ayrıca çok da güvenli" dedi.
Karla kaplı Palandöken'de buldukları uygun mekanda yanlarında taşıdıkları termosta çayı lavaş ekmeğin içine patates haşlaması ve yumurtayı koyarak yiyen Nakip Bağlar ve Memduh Tozoğlu, tüm doğa severleri Palandöken'e davet etti. Kafkas Üniversitesi'nden emekli 2 çocuk babası Memduh Tozoğlu (66), "Kış turizmi konusunda Türkiye’nin sayılı noktalardan biri olan Palandöken Kayak Merkezi, konum olarak Erzurum'a 5, hava limanına ise 15 dakika uzaklıkta olduğunu söyledi. Tozoğlu, "Türkiye sınırları içerisinde yer alan en büyük kayak merkezleri arasında yer alıyor olmasının yanı sıra, Palandöken Dağı 3 bin 176 metrelik yüksekliğiyle tektonik dağ olma özelliğine sahiptir. Kuzey bölümünde biriken kar dolayısıyla ülkemiz sınırları içerisinde bulunan, en kaliteli ve öne çıkan kayak merkezi olma özelliğini taşıyor. Ülkemizde kış aylarında gezilecek yerler arasında, tüm bu özellikleri ile Palandöken Kayak Merkezi, kayak tatili için oldukça uygun bir yer" dedi.
PALANDÖKEN HUZUR VERİYOR
Tırmanış konusunda çok büyük zorluklar barındırmayan bu dağın bazı bölümlerinin dik yapısı nedeniyle kış aylarında tırmanılması zor yerler haline dönüşebildiğini ifade eden 3 çocuk babası emekli öğretmen Nakip Bağlar (71) ise, şunları söyledi:
"2011 Dünya Üniversiteler Kış Oyunları ve EYOF 2017'ye ev sahipliği yapan Palandöken'in en yüksek noktası 'Büyük ejder tepesi' adıyla anılmakta. Her yıl binlerce farklı gezgin tarafından ziyaret edilen Palandöken Kayak Merkezi, yılın yarısını kar ile kaplı geçiriyor. Bu nedenle kış sporları yapmaktan keyif alan kişilerin en çok tercih ettiği yerler arasında yer alıyor. Palandöken hem kayak severeler, hem de doğa sporları yapanlar için bulunmaz bir mekân. Ayrıca çok da güvenli. Kaybolma riski hiç yok. Çünkü zirveden baktığınızda şehir merkezini görebiliyorsunuz. Yılın büyük bir bölümü açık ve güneşli. Tur kayakçıları için de bulunmaz bir yer. Tırmanarak çıkılan Palandöken'de kayarak metrelerce uzunluktaki pistlerden inebiliyorsunuz. Palandöken'e yaz- kış demeden gecede tırmanıyoruz. Emekliliğin keyfini Palandöken'de spor yaparak geçiriyoruz. Son yağan karla birlikte beyaz gelinliğini giyinen Palandöken huzur veriyor. Çoğu zaman Memduh Tozoğlu ile birlikte çıkıyoruz, ama gruplar halinde de gittiğimiz oluyor."
Nakip Bağlar ile Memduh Tozoğlu, ocak ayında, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde şehit olan binlerce Mehmetçik için Allahuekber Dağları'nda düzenlenecek yürüyüşe de katılacaklarını söyledi.

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