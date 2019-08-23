Emekliliğinin 15’inci yılında üniversite kazandı

Ordu’da, hayali olan üniversite eğitimi almayı yıllar sonra ailesinin desteği ile emeklilik yıllarında gerçeğe dönüştüren emekli polis memuru, öğrencilik hayatına dönüş yaptı.

Ordu’da yaşayan ve 15 yıl önce emekli olan Akif Beyazıt, ‘okumanın yaşı yok’ diyerek, 55 yaşında üniversite sınavına girdi. Liseyi bitirdikten yaklaşık 40 yıl sonra üniversite sınavına giren, polis memuru olduğu zamanlarda da hayali olan müziği hiç bırakmayan Beyazıt, kazandığı Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Türk Müziği Bölümüne kaydını yaptırdı. Eğitim döneminin başlayacağı günü sabırsızlıkla bekleyen Beyazıt, yaşıtlarının da eğitim alması gerektiğini belirtiyor.

“Ailemin desteği ile sınava girdim”

Akif Beyazıt, uğraştığı çeşitli sosyal aktivitelerinin içerisinde en çok müzikle uğraşmayı sevdiğini belirtti. Görev yaptığı süreçte de müzikten hiç kopmayan, kendince eserleri de bulunan Beyazıt, yine görev yaptığı esnada açık öğretimden işletme fakültesi yönetim ve organizasyon bölümünü bitirdiğini, emekli olduktan sonra ise örgün eğitim almaya karar verdiğini anlattı. Beyazıt, “Ailemin de çok büyük desteği ile sınava girdim. Bizim lise okuduğumuz dönemde 80’li yıllar olduğundan okullarda ders bile yapılamıyordu. Matematik, kimya, biyoloji neredeyse göremedik. Ancak liseyi bitirdikten 36 yıl sonra üniversite sınavına girdim ve sınavı kazandım. Benim için çok büyük sürpriz değildi, başarabileceğime de inanıyordum. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesini, müziğimi daha iyi geliştireyim, müzik bilgimi üst seviyelere çekeyim istedim” dedi.