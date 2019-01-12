HABER

Emeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 12.01.2019 10:38 | Son Güncelleme

ADANA'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı.

Emeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da borç batağına düşen ve bankalardan kredi çekemeyen emeklileri, tefecilik yöntemiyle dolandırdıkları iddia edilen Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu 8 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden M.K. ve bir işletmeci tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Türkiye Emekliler Derneği Yüreğir Şubesi yöneticilerinin, tefecilik yaparak haksız kazanç sağladıkları iddiasıyla harekete geçti. Ekipler, şüphelileri yakalamak için Adana ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Yüreğir Şube Başkanı M.K.'nın da aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri ile odun ve kömür satışı yapan bir firmanın işletmecisi olan F.G. yakalandı. Şube Başkanı M.K., iki dernek yöneticisi, kadın sekreter ve işletmeci F.G.'nin evlerinde yapılan aramada da 5 bin fatura ve fiş bulundu. Polis bazı evrakların arkasında, 'Ben bu fişle odun ve kömür aldım' yazısı olduğunu tespit etti. Şüpheliler ise suçlamaları kabul etmedi.
BORÇ BATAĞINDAKİ EMEKLİLERİ BULUYORLAR
Emniyete götürülen şüphelilerin, özellikle derneğe kayıtlı borç batağındaki emekli vatandaşları tuzaklarına düşürdükleri ortaya çıktı. Borcu olan kişilere faizle para vermeyi teklif eden şüphelilerin bir odun-kömür işletmecisiyle ortak hareket ettiği saptandı. Sorguya alınan dernek yöneticilerinin, kömür satıcısı ile işbirliği yaparak, ellerinden maaş kartlarını aldıkları emeklilere kömür satmış gibi fatura kestiği, fatura bedelini taksit taksit tahsil edilip, paranın bir bölümünü zimmetlerine geçirdiği belirlendi.
İşlemlerinin ardından mahkemece çıkarılan şüphelilerden dernek başkanı M.K. ile firma sahibi F.G. tutuklanırken, diğer kişiler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAF

Emeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonuEmeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonuEmeklilik Derneği'ne 'tefecilik' operasyonu

Dünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalıDünyaca ünlü fast food zincirinde kola ve patates skandalı
Özel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdıÖzel halk otobüsü şoförü, yaşlı kadına tokat attı, eşinin burnunu kırdı
Jandarmadan tarihi eser operasyonuJandarmadan tarihi eser operasyonu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

Arda Kural'ın hastalığı nüksetti! Son hali üzdü

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

AÖF kitabında cinsiyetçi ifadeler! 'Kadını çekici yapan...'

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Erdoğan: Tutku, burada ne işin var kız!

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fabrikadan yayılan gaz nedeniyle mahalle tahliye edildi

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Fenerbahçe'ye transferde büyük şok

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

Bu illere kenevir piyangosu vurdu!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

İddia doğruysa çok vahim! Ambulanstaki iki kadın...

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Herkes merak ediyordu! İşte 70 milyonluk büyük ikramiyenin...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Bursa'da kentin etrafını kara bulutlar sardı

Havaya bakan şaşkına döndü! Bir ili sardı

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir? Tırnak kesmekle alakalı rüyaların tabirleri

Rüyada tırnak kesmek ne anlama gelir, neye işaret eder?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.