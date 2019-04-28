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Emeklilik dilekçesi veren Hüseyin öğretmenin kalbi 1 hafta sonra durdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.04.2019 11:14 | Son Güncelleme

BEYLİKDÜZÜ'nde bir ilkokulda öğretmenlilk yapan Hüseyin Yaman (55), kalp krizi sonucu evinde öldü.

İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL, (DHA)- BEYLİKDÜZÜ'nde bir ilkokulda öğretmenlilk yapan Hüseyin Yaman (55), kalp krizi sonucu evinde öldü. Yaman’ın geçen hafta emekli olmak için dilekçe verdiği ortaya çıktı.
Ailesi ve torunları ile daha fazla vakit geçirmek isteyen ve geçen hafta emekli olabilmek için dilekçe veren Beylikdüzü’ndeki Büyükşehir İlkokulu 3/E sınıf öğretmeni Hüseyin Yaman, edinilen bilgilere göre önceki akşam Avcılar'daki evlerinde torunu ile yan yana uyuduktan sonra dün sabah namazını kılmak için uyandı. Daha sonra uyanan Hüseyin Yaman’ın torunu saat 10.30 sıralarında seccadenin başında onu hareketsiz buldu. Haber verilmesi üzerine kısa sürede gelen 112 Acil ekibi, Hüseyin Yaman’ın öldüğünü belirledi. Yaman’ın hiçbir sağlık sorunu olmadığı göz önüne alınarak, Avcılar Emniyet Müdürlüğü’ne de bilgi verildi. Polis, ekibi eve gelerek araştırma yaptı. Hüseyin Yaman’ın sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası kalp krizinden öldüğü belirlendi.
Okulunda ve çevresinde çok sevilen Hüseyin Yaman’ın yakınları öldüğüne inanamazken, cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Ladik ilçesi Tatlıcak Köyü'ne gönderildi.
Son olarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda öğrencileri ile birlikte hatıra fotoğrafı çektiren Hüseyin Yaman’ın sosyal medyadaki hesabında, “23 Nisan Bayramınız kutlu olsun. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiği günün geleceğin teminatı çocuklarımıza bayram olarak hediye edildiği gün olan bu bayram, dünyada tek çocuk bayramı olması nedeniyle ayrı bir güzeldir. Atam bu güzelliği doya doya yaşayan çocukların senin yolunda sonsuza dek yürüyecektir” diye yazmıştı.

(FOTOĞRAFLI)

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