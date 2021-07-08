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Emeklilik dilekçesini verdiği gün geçirdiği kazada hayatını kaybetti

08.07.2021 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Aşkale ilçesinde krom madeninde çalışan 3 çocuk babası Süleyman Bayrak (51), emekli dilekçesi verdiği gün görev dönüşü geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

Emeklilik dilekçesini verdiği gün geçirdiği kazada hayatını kaybetti

Kaza, Aşkale ilçesi Pırnakaban mevkisinde meydana geldi. İlçede faaliyetini sürdüren özel şahsa ait krom madeninde çalışan Süleyman Bayrak, emekli olmak için iş yerine dilekçe verdi.

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ŞARAMPOLE YUVARLANDI

Süleyman Bayrak, son iş gününde arazide çalışan iş makinelerine tankerle mazot götürdü. İş makinelerinin mazotlarını teslim eden Bayrak’ın kullandığı tanker, Pırnakaban mevkisinde şarampole yuvarlandı.

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Kazada Süleyman Bayrak hayatını kaybederken, yanında bulunan işçi Yüksel Güzel (41) yaralandı. Hayatını kaybeden Süleyman Bayrak’ın cenazesi Aşkale Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, yaralı işçi ambulansla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

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Emeklilik dilekçesini verdiği son iş gününde Bayrak'ın, kazada hayatını kaybettiği haberini alan ailesi ve yakınları büyük üzüntü yaşadı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Erzurum
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