Emeklilikte ikinci üniversiteyi bitirdi, bölüm birincisi oldu

Sefer TALAY/BURHANİYE(Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Burhaniye ilçesinde, emekli olduktan sonra ikinci üniversiteye giden Ahmet Nesih Demiröz (58), Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümünü birincilikle bitirdi. Demiröz plaketini Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner'in elinden aldı.

Burhaniye’de özel bir firmada servis müdürlüğünden emekli olan makine mühendisi evli ve 1 çocuk babası Ahmet Nesih Demiröz, emekli olmasının ardından ikinci üniversiteyi okumaya karar verdi. İlk olarak Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünü bitiren Ahmet Nesih Demiröz, 2 yıl önce girdiği üniversite sınavlarında Burhaniye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümünü kazandı. Ahmet Nesih Demiröz, Burhaniye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümünü birincilikle bitirdi. Ahmet Akın Kültür Merkezi'ndeki Burhaniye Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otelcilik bölümünün mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Törende bölüm birincisi Ahmet Nesih Demiröz’e, Ahmet Akın Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet töreninde plaketini Burhaniye Kaymakamı Hüseyin Öner verdi.

'ÖĞRENCİLER HOCA ZANNETTİ'

Öğrenim süresi boyunca kendisine destek olan herkese teşekkür eden Ahmet Nesih Demiröz, "2 yıl önce üniversite sınavına girdiğimde, eşimin ve oğlumun son anda haberleri oldu. Eşim bana, ‘Sınava birçok taze beyin giriyor. Ne sorulacağını bile bilmiyorsun. Onlarla nasıl yarışacaksın?' dedi. Ama, başardım. Bugünde mezun olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Okula ilk geldiğimde 56 yaşında makine mühendisiyim. 38 yıl sonra üniversitede ne eşim var demedim. Çünkü bir emekli olarak evde bulmaca çözmek istemedim. Onun yerine gençlerle birlikte olmak, onların enerjisiyle coşmak, oğlumdan küçük kardeşlerimle ortamlarını paylaşmak ve yeni bilgiler edinmek istedim. Bugün ne kadar doğru karar verdiğimi daha iyi anlıyorum. Bu güzel süreçte çok güzel şeyler öğrendim ve çok güzel zaman geçirdim. Hatta ilginçtir, ilk gün beni arkadaşlarım hocaları zannettiler. Genç arkadaşlarıma da öğrenmenin yaşı olmayacağını ve her zaman yeni şeylerin öğrenilebileceğinin mesajını verdim. Çok mutluyum. Bugün aldığım plaket ve diploma benim gurur kaynağım olacak" dedi.

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