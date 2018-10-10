HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay Pekgözegü, "Milyonlarca insan, emeklilik süresini doldurduğu halde ne yazık ki yaşa takıldığı için emekli olamamaktadır." dedi.

Pekgözegü, bazı HDP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, sosyal güvenlik sorununun ağır bir yara olduğunu ve güvencesiz çalışmanın herkesi tehdit ettiğini bildirdi.

Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sorunları anlatan Pekgözegü, "Türkiye'de hukuk güvenliği en önemli sorunların başında geliyor. Bir çalışan SGK ile yaptığı bir sözleşmeyi kendi çalışma yaşamının sonuna kadar sürekli olarak muhafaza edemiyor. Başka bir hükümet gelip yeni yasa çıkardığında kazanılmış hakları gasbedilebiliyor. Emeklilikte yaşa takılanların sorunları da işte bununla ilgilidir." ifadesini kullandı.

Geçmiş dönemlerde yapılan yasa değişiklerinin geriye doğru yürütülmesinden dolayı 8 Eylül 1999 tarihinden önce işe girmiş olan pek çok insanın etkilendiğini belirten Pekgözegü, "Milyonlarca insan, emeklilik süresini doldurduğu halde ne yazık ki yaşa takıldığı için emekli olamamaktadır. İş yerlerine gittikleri zaman 'genç değilsiniz' denilerek geri gönderiliyorlar. SGK'ya kalırsa da bu kişiler yeterince yaşlı değil. Bu kabul edilebilir bir durum değildir." diye konuştu.

HDP'nin emeklilikte yaşa takılanlar için gerekli çalışmaları yaptığını anımsatan Pekgözegü, muhalefet partileri isterse bu konuda ortak hareket etmeye hazır olduklarını kaydetti.

