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"Emeklilikte yaşa takılanlar" İstanbul'da miting düzenledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 16:26 | Son Güncelleme

"Emeklilikte yaşa takılanlar" İstanbul'da miting düzenledi

İSTANBUL (AA) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Maltepe'de miting düzenledi.

Maltepe sahilindeki Orhangazi Şehir Parkı etkinlik alanında gerçekleştirilen mitinge, Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, dernek temsilcileri, bazı siyasi parti, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile binlerce dernek üyesi katıldı.

Alanı dolduran vatandaşlardan bazıları, üzerinde "Bizimkisi bir hak hikayesi", "Emeklilik haktır engellenemez" yazılı pankartlar ile "1999 öncesi haklarımızı istiyoruz", "Erken emeklilik istemiyoruz", "Cumhurbaşkanımız sesimizi duy" yazılı dövizler açarak, "Edirne'den Kars'a Jüpiter'den Mars'a çıkacak bu yasa" şeklinde sloganlar attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, halk oyunları gösterisi yapıldı.

Dernek Başkanı Özüpak, burada yaptığı konuşmada, uzun zamandan bu yana il il dolaşarak toplantılar gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kim olduğumuzu kitlelere ifade edebilmek adına büyük çabalar sarf ettik. Yılmadık, yorulmadık, bıkmadık, usanmadık ve nihayet bugün kocaman bir aile olarak burada, tek yürek halinde ve bir aradayız. Dün birbirinden ayrı birer tuğla iken şimdi sarsılmaz bir kale gibi dimdik sapasağlam bir şekilde ayaktayız." diye konuştu.

Özüpak, şunları söyledi:

"Bizim siyasi bir amacımızın olmadığını, derdimizi anlayan, bize hak veren insanların yanımızda bulunmalarının doğal olduğunu ve bize bir adım yaklaşandan uzaklaşmanın nankörlük olabileceğini söylemeye gerek duymuyoruz. Aramızdaki mesafeleri kısaltmak isteyenlere bizim kollarımız her daim açıktır, kapılarımız aralıktır. Ve o kapının aralığından gün ışığı gibi süzülecek bir müjdenin gelmesini beklemekteyiz. Burada toplananların beklentisine de sessiz kalınamayacağını düşünmekteyiz. Bizler hiçbir zaman eylem yapmadık, yapmıyoruz, yapmayacağız. Bütün toplantılarımız yasal izinler çerçevesinde yapılmıştır. Altında art niyet arayanlar bilsinler ki bizler sadece hak edilmişimizin peşindeyiz. Siyasi çekişmelerin ve ideolojik hesaplaşmaların bizim davamızda yeri ve kıymeti yoktur. Bizler edep ve adap çerçevesinde hukuk ve nizam içerisinde hareket ederek derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Yolumuz ve çizgimiz budur. "

Programın ardından vatandaşlar etkinlik alanından ayrıldı.

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dern miting

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