"Emeklilikte yaşa takılanlar"dan Anıtkabir'e ziyaret

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Türkiye'nin 81 ilinden çok sayıda üye, Anıtkabir'in Tandoğan girişinde bir araya geldi. Buradan, ellerinde Türk bayraklarıyla Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine gelen üyeler, Anıtkabir'in merdivenlerinde toplu fotoğraf çektirdi.
Daha sonra mozolenin girişinde Türk bayrakları açan grup, İstiklal Marşı'nı okudu, saygı duruşunda bulundu.
Derneğin Samsun Temsilcisi Cengiz Tokmak, yaptığı açıklamada, Yenimahalle'de düzenleyecekleri etkinliğe katılmak amacıyla Ankara'ya geldiklerini söyledi.
Etkinlik öncesi Anıtkabir'de toplandıklarını dile getiren Tokmak, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunlara çözüm bulunmasını talep ettiklerini dile getirdi.
Cengiz, aylık bağlanma oranları ve kıdem tazminatının fona aktarılmasına ilişkin konularda etkinlikler düzenleyeceklerini kaydetti.
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