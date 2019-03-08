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Emeklilikte yaşa takılanlardan Cumhurbaşkanı'na mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, AK Parti İzmir il binasına giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere yazdıkları mektubu verdi.

Emeklilikte yaşa takılanlardan Cumhurbaşkanı'na mektup

Melis KARAKUZULU/İZMİR, (DHA)- EMEKLİLİKTE Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği üyeleri, AK Parti İzmir il binasına giderek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere yazdıkları mektubu verdi.
Emeklilik için gereken prim gün sayısını doldurmalarına rağmen yaşa takıldıkları için emekli olamayanlardan oluşan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin temsilcileri, AK Parti İzmir İl Başkanlığı'na giderek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a iletilmek üzere, bir mektup verdi. Türkiye'nin 52 ilinde temsilcilikleri bulunan derneğin İzmir'deki üyeleri, diğer illerde olduğu gibi, AK Parti İl Başkanlığı'na, Derneğin Genel Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın imzasını taşıyan mektubu teslim etti. AK Parti İzmir İl Başkan Yardımcısı Nihat Baç ile görüşen yaklaşık 20 kişi, hiçbir siyasi parti ile bağlantıları olmadığını vurguladı. 1999'da çıkarılan yasanın geriye dönük işletilmesi sonucunda mağduriyet yaşadıklarını belirten dernek üyeleri, seçim öncesi verilen sözlerin yerine getirilmesini talep etti.
'DERDİMİZ SEÇİMLE DEĞİL, GEÇİMLEDİR'
Dernek üyeleri tarafından iletilen mektupta şu ifadeler yer aldı:
"Bizler, 1999'da çıkarılan yasanın geriye dönük işletilmesi sonucunda mağduriyet yaşayan emeklilikte yaşa takılanlarız. En az 30 yıl çalışarak, vergi ve primlerini kuruşuna kadar ödemiş, helal nafakaları uğruna alın teri dökmüş, dar gelirli hatta hiç geliri olmayan 45-55 yaş aralığındaki insanlarız. Türkiye'nin orta kuşağı olarak yaklaşık 20 senedir büyük ümitlerle yapılan haksızlığın giderilmesini bekledik. Her seçim öncesinde bize verilen sözlerin gerçekleşeceğini umduk ve hep sabrettik. Ne var ki beklentilerimiz hayal kırıklığına dönüştü. Sabırsızlığımızın artması, yaşımız nedeniyle birçoklarımızın iş bulamayışı ve evine ekmek götürememesiyle doğru orantılıdır. Topluluk olarak hiçbir siyasi ideolojiye bağlı veya yakın değiliz. Yalnızca alın terimizin, ekmeğimizin ve geçimimizin peşinde mücadelesindeyiz. Tek gayemiz her geçen gün gürleşen sesimizin duyulması ve devletimizin şefkatli kollarını bize de uzatarak derdimize çözüm odaklı yaklaşmasıdır. Bizim derdimiz seçimle değil, geçimledir. Büyük bir sabırla devam eden bekleyişimizin nihayete ereceğine ve sizin müspet bir cevap vereceğinize ümidimiz tamdır."

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Emeklilikte yaşa takılanlardan Cumhurbaşkanı'na mektupEmeklilikte yaşa takılanlardan Cumhurbaşkanı'na mektup

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