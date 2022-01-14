Emeklilikte Yaşa Takılanlardan Protesto

Yasa değişiklikleri nedeniyle emeklilik süreçlerinde ‘yaş şartını’ beklemeleri gerektiği için “Emeklilikte Yaşa Takılanlar” (EYT) olarak adlandırılanlar, bugün 81 ilde kent meydanlarına emeklilik haklarını talep etti.

8 Eylül 1999’da yapılan yasa değişiklikleriyle, sigorta başlangıcı 8 Eylül 1999 tarihinden önce olanlar dahil tüm sigortalı çalışanlarda emekli olabilmek için aranan koşullara yaş şartı da (kadın için 58 ve erkek için 60 yaş) getirildi. Değişiklik öncesinde emeklilik için sigortalılık süresi (erkek için 25, kadın için 20 yıl) ve prim ödeme (5000 gün) şartları yeterliydi. Yeni düzenlemeyle emekli olmak için artık üç şart yani sigortalılık süresi, prim ödeme ve asgari yaşı tamamlama şartları birlikte aranmaya başladı. Yeni yasal düzenlemeyle birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde eski koşullara göre çalışmaya başlamış olmalarına rağmen milyonlarca çalışan “emeklilikte yaş sınırı koşuluna takıldı.”

Türkiye’de 5 milyon 180 bin civarında EYT’li bulunduğu belirtilirken, bugün ana muhalefet partisi CHP ile birlikte illerde derneklerle örgütlenmiş olan emeklilik talebindeki yurttaşlar kent meydanlarına çıktı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Emeklilikte Yaşa Takılanlar Federasyonu’nu çatıları altında örgütlenmiş EYT’liler, basın açıklamalarıyla eş zamanlı olarak sosyal medyada da “Lütuf Değil Hakkımızı İstiyoruz” etiketiyle hükümete, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’e seslerini duyurmaya çalıştı

Kotan: “Bir hak için oturup hesap yapılması yanlış”

Ankara’da CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Emek Büroları Genel Koordinatörü Veli Ağbaba ve milletvekillerinin katılımıyla Ulus’ta Atatürk Heykeli’nin önünde toplanan EYT’liler sorunlarına çözüm bulunmasını talep etti.

İlk sözü alan Ankara EYT’liler Derneği Başkanı Ersin Kotan, “EYT’liler sorununun çözüm mercii siyaset zeminidir, yanımızda olanların yanındayız. Çözüm bu zeminde olmasına rağmen siyasi mekanizma tarafından EYT’lilere bakış açısı yanlıştır. Emekçiler tarafından peşinen ödenmiş bir hak için oturup hesap yapılması doğru değildir. Ekonomik yanlış kararların alınması biz EYT’lilere kesilemez. Biz maliyeti hesaplıyoruz: Dört kişilik bir ailenin bir öğün simit, çay maliyeti 24 lira. Ayda 2.160 lira aylık sadece simit, çay hesabı yapıyoruz geri kalanla neyi alacak geçimini sağlayacak?” diye konuştu.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba da, asgari ücret rakamı, ek gösterge gibi konularda yaptıkları açıklamalar üzerine iktidarın bu konularda CHP’nin önerilerini uygulamak durumunda kaldığını söyleyerek, “Umarım yapılacak ilk seçimde iktidara geldiğimiz zaman da EYT’lilerin sorunlarını çözeceğiz. Nasıl ki geçmiş yıllarda ‘taşerona kadro’ dedik, kadro verildiyse; nasıl ki ‘emekliye iki maaş ikramiye’ dedik, yetmese de ikramiye verildiyse; muhtarların maaşlarını düzelttiysek bunun sebebi iktidar değil, CHP’dir, Kemal Kılıçdaroğlu’dur. EYT’liler, iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor, işe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyor” diye konuştu.

Ağbaba: “Maç başlarken kural değişti”

EYT’lilerin durumu için “Maç başlarken kural değişti” görüşünü paylaşan Ağbaba, “EYT’liler, iktidardan bir lütuf, bir bahşiş istemiyor, işe girerken hak etmiş oldukları haklarını istiyor. O nedenle EYT’lilerin talepleri analarının ak sütü gibi haktır. Yapılacak ilk seçimde geldiğimizde yapılacak ilk iş, EYT meselesini çözmek olacak. Türkiye, maalesef Avrupa’daki en düşük emekli aylığını alan ülke. 2 bin 500 TL. Bizi kıskandığı söylenen Almanya bizim 8 katımızı alıyor” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı da, “Bugün 81 ilde olduğu gibi Ankara’da da EYT’liler için biraradayız. Emeklilikte yaşa takılanlar, 22 yıldır anayasal emeklilik hakları için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar, lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe artırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından birisi ortaya çıktı. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeli ile birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. CHP olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. Meclis’te emeklilikte yaşa takılanların kazanılmış haklarının verilebilmesi için verdiğimiz bütün kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi” görüşünü açıkladı. Akıllı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik “46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı (Erdoğan), vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor. ‘38 yaşında emekli olan biri 40 sene devlette maaş alacak, böyle bir uygulama olamaz’ diyor. Erdoğan, EYT’lileri hedef alırken ‘İskandinav ülkeleri bu modelle battı’ diyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşulları sunan ülkeler olduğunu söylemiyor” eleştirisinde bulundu.

VOA Türkçe’nin başkentteki eylemde mikrofon uzattığı EYT’liler ise, sigortaya giriş tarihleri itibariyle hukuken kazanılmış bir hak olarak emekli olmak istediklerini anlattı. Bu noktada EYT’lilere yönelik “sosyal devlete yük getirecek” yönündeki tepkileri eleştirdi.

CHP Diyarbakır’da da basın açıklaması yaptı

CHP Diyarbakır İl Örgütü emeklilikte yaşa takılanların (EYT) sorunlarına dikkat çekmek amacıyla Diyarbakır’da da basın açıklaması yaptı. EYT Federasyonu ile birlikte Dağkapı Meydanı’nda düzenlenen açıklamada, CHP İl Başkanı Gönül Özel, EYT mağdurlarının yaş nedeniyle ne emekli olabildiklerini ne de iş bulabildiklerini söyledi.

Özel, “EYT mağdurlarına devlet ‘daha gençsin emekli olamazsın’ diyor öte yandan iş verenler ‘yaşlısın sana iş vermem’ diyor. Bu ülkenin birer yurttaşı olan vatandaşlarımıza devlet adeta ‘sen yoksun’ diyor. Emeklilik hakkı elinden alınan ve halen çalışmak zorunda olan yurttaşlarımız ise iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor” dedi.

Özel, yasal düzenleme yapılması çağrısı yaparak, EYT’lilerin taleplerini şöyle dile getirdi: “EYT’liler kendilerine devletin ekonomisine güç verecek güçler olarak değil, hakkı olan emeklilik hakkını istiyor. EYT’liler, insanca yaşamak için 22 yıl önce gasp edilmiş, ellerinden alınmış haklarını kendilerine iade edilmesini istiyor. EYT’liler emeklilik çağında olmasına rağmen çalışmak zorunda kalıp iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’liler bu ülkenin bir yurttaşı olarak kamusal sağlık haklarından yararlanmak istiyor. Bu ülkenin biryurttaşı olduklarını iktidar tarafından kabul edilmesini istiyorlar. Kendi deyimleriyle Edirne'den Kars’a Dünya'dan Mars'a diyerek artık bu mağduriyete son verecek yasanın çıkarılması istiyorlar.”

VOA Türkçe’ye konuşan EYT’liler ise ya emekli edilmelerini ya da kendilerine iş verilmesini istedi.

