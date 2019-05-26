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Emeklilikte yaşa takılanlardan Yenikapı'da bir araya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 16:00 | Son Güncelleme

EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: - "Kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmek, hukuk devleti olmanın gereğidir"

İSTANBUL (AA) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin, hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin etkinliği kapsamında Yenikapı miting alanında buluştu.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, çeşitli pankartlar da taşıdı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin hukuk devletinin gereği olduğunu belirtti.

Kazanılmış hakkın tartışılmaması gerektiğini ifade eden Özüpak, ''Biz yıllarca çalışarak, prim ödeyerek emekliliği hak ettik. Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar.'' diye konuştu.

Hiçbir bütçe hesabının, sosyal güvenlik haklarının geriye götürülmesinin gerekçesi olamayacağını ifade eden Özüpak, şöyle konuştu.

''Biz adaletli bir şekilde hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istiyoruz.

Yaklaşan yerel seçimle birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kullanmamız olacaktır.''

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Necdet Gökçınar da programda bir konuşma yaptı.

Etkinliğe, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski DİSK Başkanı Kani Beko ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri de katıldı.

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