Emeklilikte yaşa takılanlardan Yenikapı'da bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin, hukuk devletinin gereği olduğunu söyledi.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen emeklilikte yaşa takılanlar, EYT Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğinin etkinliği kapsamında Yenikapı miting alanında buluştu.

Ellerinde Türk bayrağı bulunan vatandaşlar, çeşitli pankartlar da taşıdı.

Dernek Başkanı Gönül Boran Özüpak, kalabalığa hitaben yaptığı konuşmada, kazanılmış olan hakkı korumak ve sahibine teslim etmenin hukuk devletinin gereği olduğunu belirtti.

Kazanılmış hakkın tartışılmaması gerektiğini ifade eden Özüpak, ''Biz yıllarca çalışarak, prim ödeyerek emekliliği hak ettik. Hak ettiğimizi yaş gerekçesiyle vermiyorlar.'' diye konuştu.

Hiçbir bütçe hesabının, sosyal güvenlik haklarının geriye götürülmesinin gerekçesi olamayacağını ifade eden Özüpak, şöyle konuştu.

''Biz adaletli bir şekilde hakkımızın teslim edilmesini istiyoruz. Karşılığını ödediğimiz emeklilik hakkımızı istiyoruz.