CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Emeklilikte yaşın düşmesi gerekiyor çünkü yeni bir teknolojik düzenle karşı karşıyayız. Her şeyi robotlar yapacak, toplam faktör zenginliği bu kadar artmış. Biz artık erken emekliliği hak ediyoruz." dedi.
Erdoğdu, Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, batı ülkelerindeki işçi ve emekli sendikalarının birçok varlığa sahip olduğunu, Türkiye'deki sendikaların da bu hakkı elinde bulundurduğunu belirtti.
Milli servetin milletin emekçilerine ait olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Bu mesele millete ve çocuklarınıza olan sorumluluğunuzdur. Eğer tercihlerinizi bu yönde vicdanınızla imanınızla ve irfanınızla kullanmazsanız, bugün geldiğimiz güne döneriz." diye konuştu.
Erdoğdu, emeklilerin yüzde 75'inin 55 yaş ve üzerinde olduğunu aktararak "Emeklilikte yaşın düşmesi gerekiyor çünkü yeni bir teknolojik düzenle karşı karşıyayız. Her şeyi robotlar yapacak, toplam faktör zenginliği bu kadar artmış. Biz artık erken emekliliği hak ediyoruz. Gerçek bir halkçı iktidar mümkün olduğu kadar sosyal güvenlik dengelerini bozmadan erken emekliliği savunmalıdır." ifadelerini kullandı.
- "Emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı"
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay da parlamentodaki işçi kökenli milletvekili sayısının artması sayesinde işçi ve emeklilerin sorunlarının çözülebileceğini savundu.
Atalay, eğitime öncelik verilmesi ve eğitimli bireylerin yetiştirilmesi gerektiğini dile getirerek "Bundan çeyrek asır evvel işçi çocuğunun üniversiteye gitme oranı yüzde 2 oranındaydı. Şimdi ise yüzde 25 civarındayız. Bu ülkeyi eninde sonunda işçi kökenli bireyler yönetecek." dedi.
Türkiye'deki emekli aylıklarına dikkati çeken Atalay, "Kamu sözleşmelerinde talebimiz şu, 'Biz çalışan işçiye ne zam alıyorsak işçi emeklilerine de aynı zammı verin' diyoruz. Şunun bir kaide olması lazım, emekli maaşı asgari ücretin altında olmamalı." diye konuştu.
TÜED Genel Başkanı Kazım Ergün ise ülkenin akil insanları emeklilerin memleketin her hadisesinde fikir beyan edebilecek tecrübeye sahip olduğunu belirtti.
Kimsenin emeklileri "yaşı yetmiş işi bitmiş mezar taşı" olarak görmemesi gerektiğini dile getirerek "Mehmetçiğimiz ve diğer güvenlik güçlerimiz cephede savaşıyor. Çok açık söylüyorum ki bütün arkadaşlarımla silahı elimize alıp cephede savaşacak kadar genç ve diriyiz. Bu ülkeye canımız feda olsun." sözlerini kullandı.
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