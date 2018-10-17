CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Emeklilikte yaşın düşmesi gerekiyor çünkü yeni bir teknolojik düzenle karşı karşıyayız. Her şeyi robotlar yapacak, toplam faktör zenginliği bu kadar artmış. Biz artık erken emekliliği hak ediyoruz." dedi.

Erdoğdu, Türkiye Emekliler Derneğinin (TÜED) 22. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, batı ülkelerindeki işçi ve emekli sendikalarının birçok varlığa sahip olduğunu, Türkiye'deki sendikaların da bu hakkı elinde bulundurduğunu belirtti.

Milli servetin milletin emekçilerine ait olduğunu vurgulayan Erdoğdu, "Bu mesele millete ve çocuklarınıza olan sorumluluğunuzdur. Eğer tercihlerinizi bu yönde vicdanınızla imanınızla ve irfanınızla kullanmazsanız, bugün geldiğimiz güne döneriz." diye konuştu.

Erdoğdu, emeklilerin yüzde 75'inin 55 yaş ve üzerinde olduğunu aktararak "Emeklilikte yaşın düşmesi gerekiyor çünkü yeni bir teknolojik düzenle karşı karşıyayız. Her şeyi robotlar yapacak, toplam faktör zenginliği bu kadar artmış. Biz artık erken emekliliği hak ediyoruz. Gerçek bir halkçı iktidar mümkün olduğu kadar sosyal güvenlik dengelerini bozmadan erken emekliliği savunmalıdır." ifadelerini kullandı.