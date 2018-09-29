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Emeklinin düşürdüğü cüzdanı alan kişi kameraya yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.09.2018 15:07 | Son Güncelleme

TRABZON'da Ahmet Koç'un (75), alışveriş yaptığı marketin çıkışında düşürdüğü cüzdanını kimliği belirsiz kişinin bulup, alarak uzaklaşması, güvenlik kamerasına yansıdı.

Aleyna BAYRAM- Emre KOLTUK/TRABZON, (DHA)- TRABZON'da Ahmet Koç'un (75), alışveriş yaptığı marketin çıkışında düşürdüğü cüzdanını kimliği belirsiz kişinin bulup, alarak uzaklaşması, güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanında emeklilik maaşından geriye kalan 800 liranın olduğunu belirten Koç, "O para ile bir aylık geçimimi sağlayacaktım. Ben şimdi ne yapacağım” dedi.

Olay, Boztepe Mahallesi'nde meydana geldi. Emekli maaşını çeken Ahmet Koç, alışveriş yaptıktan sonra market çıkışında cüzdanını düşürdü. Bu sırada karşıdan gelen bir kişi yerde fark ettiği cüzdanı alarak cebine koyup, uzaklaştı. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kısa süre sonra cüzdanı düşürdüğünü fark eden Ahmet Koç, geri döndü. Ancak içerisinde 800 lira olan cüzdanını bulamadı. Koç'un başvurusu üzerine polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, cüzdanı alan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Emekli maaşını çektikten sonra alışverişe çıktığını anlatan Ahmet Koç, “Market çıkışı cüzdanımı düşürmüşüm. Ben fark etmedim, yoluma devam ettim. O sırada birisi gelip, cüzdanı almış, gitmiş. Cüzdanımda 800 lira ve kimliklerim vardı. O para ile bir aylık geçimimi sağlayacaktım. İlaçlarımı alacaktım. Müslüman olan birisi bunu yapmaz. Ben şimdi ne yapacağım” diyerek cüzdanını alan kişiden geri getirmesini istedi.

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