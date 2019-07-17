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Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde görevli iken emekliye ayrılan Yukarı Alakır Şefi İlkay Hilal Karatekekli ve orman muhafaza memuru Turgut Doğan için veda yemeği düzenlendiKumluca Orman İşletme Lokalinde düzenlenen veda yemeğinde Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı.

Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı

Kumluca Orman İşletme Müdürlüğünde görevli iken emekliye ayrılan Yukarı Alakır Şefi İlkay Hilal Karatekekli ve orman muhafaza memuru Turgut Doğan için veda yemeği düzenlendi
Kumluca Orman İşletme Lokalinde düzenlenen veda yemeğinde Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz tarafından plaket takdimi yapıldı. Yemekte konuşma yapan Kumluca Orman İşletme Müdürü Faik Yılmaz; “Emeklilik hakkını kazanan ve emekliye ayrılan personellerimize başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz” dedi.

Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı

Emekliye ayrılan personel törenle uğurlandı

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