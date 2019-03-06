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Emekliyi dolandıran 3 kişi tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak kimlik kontrolü yaptıkları Halil İbrahim G.'nin (61) cüzdanındaki 700 lirayı alan 3 kişiden 1'i yakalanarak tutuklandı.

İsmet KÖZELO/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, kendilerini 'polis' olarak tanıtarak kimlik kontrolü yaptıkları Halil İbrahim G.'nin (61) cüzdanındaki 700 lirayı alan 3 kişiden 1'i yakalanarak tutuklandı. Diğer 2 kişinin de olaydan sonra başka bir suçtan yakalanıp tutuklandığı ortaya çıktı.
Olay, 6 Şubat'ta merkez Melikgazi ilçesine bağlı Hunat Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf K. (32), Murat B. (32) ve Ufuk Kemal İ. (34), kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli Halil İbrahim G.'nin kimliğini kontrol ederken, cüzdanındaki 700 lirayı alarak uzaklaştı. Dolandırıldığını anlayan Halil İbrahim G., polise başvurdu. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı çalışmada şüphelilerin olayda kullandığı araç belirlendi. Aracın bir oto kiralama firmasına ait olduğunu belirleyen polis, aracı kiralayan şüphelilerden Yusuf. K.'yi evinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli Yusuf K., sorgusu ardından sevk edildiği nöbetçi mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı. Diğer şüpheliler Murat B. ve Ufuk Kemal İ.'nin ise dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikten sonra başka bir suçtan yakalanarak tutuklandığı belirlendi.

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