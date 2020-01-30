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Emekliyi dövüp, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 11:15 | Son Güncelleme

BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, emekli M.G.'yi (71) döverek, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli, Van'da gözaltına alındı.

Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, (DHA)- BİTLİS'in Güroymak ilçesinde, emekli M.G.'yi (71) döverek, cüzdanını gasbeden 3 şüpheli, Van'da gözaltına alındı. Şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, M.G., hastanede tedaviye alındı.
Güroymak ilçesinde yaşayan emekli memur M.G., 2 gün önce bankadan emekli maaşını çekip, evine gitti. Bir süre sonra ise 3 kişi, kapıyı kırıp eve girdi. O anda uyuyan M.G.'yi kaldırıp, döven saldırganlar, cüzdanını alıp kaçtı. Dövülen M.G., polisi aradı. Hemen harekete geçen polis ekipleri, evin yakınındaki güvenlik kameralarına ait 15 saatlik görüntülerden gaspçıların Ş.D., Y.I. ve O.K. olduğunu belirledi. Şüphelilerin Van'a gittiklerini tespit etti.
Bitlis Polisi, Van Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleriyle, şüphelileri saklandıkları metruk evde yakalayarak gözaltına aldı. Bitlis'in Güroymak ilçesine getirilen şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. M.G. ise Güroymak Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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