Emektar fotoğrafçıdan fotoğraf makinesi sergisi

Sakarya'da 50 yıldır fotoğrafçılık yapan 63 yaşındaki Enver Karademir, fotoğraf sanatını yeni nesillere tanıtmak amacıyla meslek hayatı boyunca kullandığı makineleri sergiledi.

Sakarya Esnaf Odaları Birliği Salonu'nda fotoğraf makinelerini sergileyen Karademir, yaptığı açıklamada, müze açılması halinde fotoğraf makinelerini buraya bağışlayabileceğini söyledi.

Karademir, meslek hayatı boyunca 130 fotoğraf makinesiyle çalıştığını ve bu sayede ekmeğini kazandığını belirterek, şunları kaydetti:

"50 yıldır kendi adıma çalışıyorum. Daha önce çıraklık ve kalfalık da yaptım. 50 yılda kullandığım ve üzerinden ekmek yediğim hiçbir makineyi satmadım. Bunlar benim ekmek teknemdi. Bu makineleri gelecek kuşaklara aktarmak istiyorum. İlimizde bir müze yapılırsa ve böyle bir talep gelirse elimdeki makineleri oraya bağışlayabilirim."

Sergiyi gezen Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hasan Alişan, Karademir gibi meslek erbaplarını kutladığını belirterek, "50 yıllık fotoğraf makinelerini buraya koyabiliyorsa onlarda Ahilik ilkelerinin öğretileri vardır, temelleri vardır. Yani bunu, mesleki eğitime verilen önemin karşılığı olarak görüyorum. 50 yıldır mesleğini yapmak ve 50 yıldır o malzemelerini muhafaza etmek, o kültürün başlangıcıdır." diye konuştu.

Ziyaretçilerden Cengiz Alkın da birçoğunu filmlerde gördüğünü fotoğraf makinelerinin gerçeğini sergi sayesinde görme şansını elde ettiğini kaydetti.

