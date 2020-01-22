HABER
  4. Emektar oyuncu Selda Alkor Yeşilçam'ı ve bugünün sinemasını değerlendirdi:

Emektar oyuncu Selda Alkor Yeşilçam'ı ve bugünün sinemasını değerlendirdi:

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 11:39 | Son Güncelleme

"Çektiğimiz sıkıntılar, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmadan yaptığımız çalışmalar demek ki artık yerini buldu ki gençlerimiz mutlu mesut çalışıyor ve çok da iyi paralar alıyorlar. Unutmasınlar ki Yeşilçam olmasaydı bugünkü duruma ulaşmak zordu" - "Çok beğendiğim 'içinde neden olamadım' diye üzüldüğüm filmler var. Türkiye'de çok büyük prodüksiyonlar yapılıyor. 'Müslüm', 'Naim', 'Ayla' gibi büyük prodüksiyonlarla yapılmış filmler var"

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Sinema sanatçısı Selda Alkor, Türk sinemasının ve bu sektörde çalışanların şartlarının bugünkü seviyeye ulaşmasında Yeşilçam'ın rolünün büyük olduğunu söyledi.

Alkor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasında başarılı birçok oyuncunun olduğunu ifade etti.

Oyuncuların belli bir okuldan ya da bir yerden gelmiş olmasının önemli olmadığını belirten Alkor, "Oyunculuk öyle bir şey ki doğal, kalbinizdeki, beyninizdeki her şeyi aktarabilmektir. O zaman siz orada kendinizi buluyorsunuz." dedi.

Belli standartlardaki oyuncuya seyircinin "Aman ne kadar yapmacık" dediğini aktaran Alkor, "Kalbinizden nasıl geçiyorsa, beyniniz nasıl hükmediyorsa öyle oynamaya mecbursunuz. Haluk Bilginer de bütün eğitimine rağmen son derece doğal oynayabilen bir oyuncu. Ödüller, bu piyasaya gönül vermiş arkadaşlarımın hakları, hakkımız daha doğrusu..." diye konuştu.

Yeni projelerde genç oyuncuların daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Alkor, eski oyuncuların sektörde çok fazla yer almadığını vurguladı.

Bunun üzücü bir durum olduğunu dile getiren Alkor, şöyle devam etti:

"Hikayeler sadece genç insanların üzerine kurulmuş gibi gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Tabii ki çok takdir ettiğim, beğendiğim genç oyuncular var. Çok beğendiğim, 'içinde neden olamadım' diye üzüldüğüm filmler var. Türkiye'de çok büyük prodüksiyonlar yapılıyor. 'Müslüm', 'Naim', 'Ayla' gibi büyük prodüksiyonlarla yapılmış filmler var. Eski Türk filmleri tadında olan yapımlar. Türk sinemasının belli bir aşamada olması, birçok pazarları bulması beni gerçekten mutlu ediyor."

- "Yeşilçam olmasaydı..."

Alkor, sinemada Yeşilçam'ın önemine de değinerek, "Çektiğimiz sıkıntılar, yıllarca hiçbir sosyal güvencesi olmadan yaptığımız çalışmalar demek ki artık yerini buldu ki gençlerimiz mutlu mesut çalışıyor ve çok da iyi paralar alıyorlar. Helal olsun hepsine. Unutmasınlar ki Yeşilçam olmasaydı bugünkü duruma ulaşmak zordu. O dönemde hem Türkiye'deki birtakım siyasal olaylar, hem bizim sıkıntılarımız, belli haklardan istifade edemememiz Türk sineması olarak bizi çok ileriye götürmemişti. Şimdi her şey inşallah çok daha farklı olacak diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Türk sinemasına katkıda bulunan çok sayıda genç oyuncu olduğunu anlatan Alkor, Timuçin Esen, Erkan Petekkaya, Birce Akalay, Serenay Sarıkaya'nın önemli yapımlarda yer aldığını dile getirdi.

- "Dizi bölümlerinin süresi dozunda olmalı"

Selda Alkor, dizilerin sürelerinin çok kısa ya da uzun değil, dozunda olması gerektiğinin altını çizdi.

TRT 1'de 1983'de yayınlanan, senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı "Kartallar Yüksek Uçar" dizisinin örnek bir süre ekranlarda kaldığını dile getiren Alkor, " şöyle konuştu:

"Dizinin süresi seyirciyi bıktırmamalı. 'Kartallar Yüksek Uçar' bittiğinde insanlar 'ah niye bitti' diye hayıflanıp durdular. Ondan sonra süreler uzamaya başladı. 90 dakikalık bir dizi, bölümü bir film boyutunda. Türk sinemasındaki filmler 90, 100 dakika. Bu süre dizi için fazla. Çalışanlar açısından çok rahatsız edici bir durum. Bugün dizi süreleri uzun ama nedenlerini bilemiyorum. Dizi sürelerinin uzun olması oyuncuları da yoruyor. Bu süreler nasıl kısıtlanmalı diye bakanlarla da yapımcılarla da görüştük. Herkes kendi doğrusunun peşinde koşuyor. Dizilerin çok uzun olmaması gerektiğine inanıyor ve savunuyorum."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup... Görenlerin içini ısıtan anlar! Sevimli köpek, araçları durdurup...
Kocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbestKocaeli'de DEAŞ şüphelisi 4 kadın serbest
HDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci günündeHDP önündeki ailelerin evlat nöbeti 142’nci gününde
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dizi süreleri haluk bilginer Sinema sanatçısı Selda Alkor türk sineması yeşilçam

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Bakan Soylu talimat vermişti! Eleştirilince değişti

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Yeni yılın ilk partisi kuruldu: Anadolu Birliği Partisi (ABP)

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

Hırsız sert kayaya çarptı! O anlar kamerada

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

'Gizemli hastalık' yayılıyor! DSÖ'den acil toplantı kararı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

Başkasına kaçan eşini affetmek istedi ama o video her şeyi yıktı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

İstanbul için yeni kar uyarısı! Bu geceden itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Polisin kumar baskınında panikleyince kaçtığı balkonda mahsur kaldı

Gece vakti basılınca panikledi, mahsur kaldı

Metruk evde yaralı bulunan Muhammed'den acı haber geldi

Terk edilmiş evde bulunan Muhammed'den acı haber...

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Kar topu oynarken vücudunda yanık oluşan 8 yaşındaki Mirzah taburcu oldu

Birliğinden kaçan firari asker 26 yıl sonra yakalandı

Firari asker 26 yıl sonra yakalandı! Şu anda 58 yaşında...

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Süleyman Soylu: Ne terör ne uyuşturucu bu ülkenin hiçbir evladının kaderi olamaz

Tel Abyad'da saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

Saldırı hazırlığındaki teröristler yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.