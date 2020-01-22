Emektar oyuncu Selda Alkor Yeşilçam'ı ve bugünün sinemasını değerlendirdi:

EDİRNE (AA) - CİHAN DEMİRCİ - Sinema sanatçısı Selda Alkor, Türk sinemasının ve bu sektörde çalışanların şartlarının bugünkü seviyeye ulaşmasında Yeşilçam'ın rolünün büyük olduğunu söyledi.

Alkor, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk sinemasında başarılı birçok oyuncunun olduğunu ifade etti.

Oyuncuların belli bir okuldan ya da bir yerden gelmiş olmasının önemli olmadığını belirten Alkor, "Oyunculuk öyle bir şey ki doğal, kalbinizdeki, beyninizdeki her şeyi aktarabilmektir. O zaman siz orada kendinizi buluyorsunuz." dedi.

Belli standartlardaki oyuncuya seyircinin "Aman ne kadar yapmacık" dediğini aktaran Alkor, "Kalbinizden nasıl geçiyorsa, beyniniz nasıl hükmediyorsa öyle oynamaya mecbursunuz. Haluk Bilginer de bütün eğitimine rağmen son derece doğal oynayabilen bir oyuncu. Ödüller, bu piyasaya gönül vermiş arkadaşlarımın hakları, hakkımız daha doğrusu..." diye konuştu.

Yeni projelerde genç oyuncuların daha çok tercih edildiğine dikkati çeken Alkor, eski oyuncuların sektörde çok fazla yer almadığını vurguladı.