Emel Başkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Doya Doya Moda Emel evli mi?

Birkaç üniversite bitirdiğini her fırsatta dile getiren Emel Başkan, bunu jüriye kanıtlayamamıştı. Doğuştan stil sahibi olduğunu söyleyen Emel Başkan, rakiplerine hiç şans tanımadığını vurgulamıştı. İddialı yarışmacı, Doya Doya Moda'nın All Star formatına katıldığını duyurarak, yarışmaya damga vuracağını söyledi.

EMEL BAŞKAN KİMDİR?

1989’da Konya’da doğan Emel Başkan, evlidir. Babası film çevirmeni ve annesi mücevher tasarımcısı olan Emel Başkan, 85 kilo ve 46 bedendir.

Doya Doya Moda yarışmasındaki performansının dışında açıklamalarıyla adından söz ettiren Emel Başkan, öz güveniyle ve devamlı bahsettiği diplomalarıyla tartışma konusu olmuştu. Güzel yarışmacı, diplomalarını gösteremeyince, jürinin de tepkisini çekmişti…

Birkaç yıl önce babasını kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamıyor. Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde de oynayan Emel Başkan, Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu anlattı.