Emel Başkan kimdir, kaç yaşında ve aslen nerelidir? Doya Doya Moda Emel evli mi?

Birkaç üniversite bitirdiğini her fırsatta dile getiren Emel Başkan, bunu jüriye kanıtlayamamıştı. Doğuştan stil sahibi olduğunu söyleyen Emel Başkan, rakiplerine hiç şans tanımadığını vurgulamıştı. İddialı yarışmacı, Doya Doya Moda'nın All Star formatına katıldığını duyurarak, yarışmaya damga vuracağını söyledi.
1989’da Konya’da doğan Emel Başkan, evlidir. Babası film çevirmeni ve annesi mücevher tasarımcısı olan Emel Başkan, 85 kilo ve 46 bedendir.
Doya Doya Moda yarışmasındaki performansının dışında açıklamalarıyla adından söz ettiren Emel Başkan, öz güveniyle ve devamlı bahsettiği diplomalarıyla tartışma konusu olmuştu. Güzel yarışmacı, diplomalarını gösteremeyince, jürinin de tepkisini çekmişti…
Birkaç yıl önce babasını kaybeden Emel Başkan, yarışmada ailesiyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamıyor. Kanal7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde de oynayan Emel Başkan, Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi ile Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu anlattı.
Bunların dışında profesyonel emlakçı, uzlaştırmacı, dikkat eğitim semineri, özel silahlı güvenlik diploması gibi sertifikalarına sahip olduğunu belirten Emel Başkan, eşiyle görücü usulüyle tanıştığını kaydederek, 2014 yılında evlendiğini söyledi.
Emel Başkan'ın eşinin büyük bir firmanın depo sevkiyatında çalıştığı öğrenildi.
Doya Doya Moda’nın eski bölümlerinde Mezuniyet Partisi formatındaki stil yarışmasında Gamze Eroğlu ile tartışma yaşamıştı. Sündüz Durmaz, Gamze'ye dönerek, 'Seninle hiç tartışmadım ama sezonun final haftasında kalacak isim Emel Başkan olacak' ifadesini kullanmıştı. Yarışmacılardan bazıları da bu şekilde düşüncülerini ifade ederken, bazıları da Emel Başkan'ın eleneceğini tahmin ettiklerini vurgulamıştı.
Emel Başkan, yarışmayı şampiyon olarak bitirmeyi hesaplarını yapıyor.
emelbaskann kullanıcı adıyla Twitter hesabı kullanan Emel Başkan'ın 100 bine yakın takipçisi bulunuyor.
Doya Doya Moda'nın All Star yarışmasına katılan Emel Başkan, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafına ''Emel başkan programa damgasını vurmaya geldi'' notunu düştü...
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