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Emel Mathlouthi, Zorlu PSM'de konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 23:33 | Son Güncelleme

Emel Mathlouthi, Zorlu PSM'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Zorlu PSM'de hayranlarıyla buluşan Tunuslu şarkıcı, söz yazarı ve gitarist Emel Mathlouthi' yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Genç sanatçı konserde, yeni eserlerinin yoğunlukta olduğu, "Insanity", "Fallen", "Kaddesh", "Dfina", "Lost", "Footsteps" ve "Thamlaton" adlı şarkıların da bulunduğu bir repertuvarı yorumladı.

Mathlouthi'ye konserde Shawn Crowder, Pier Salami ve Maya Postepski enstrümanlarıyla eşlik etti. Sanatçının hayranlarının yoğun ilgi gösterdiği konser yaklaşık iki saat sürdü.

Sesiyle ve yorumuyla izleyenlerin büyük beğenisini kazanan sanatçı, 25 Mart'tan itibaren her gün kişisel sosyal medya hesaplarında İstanbul'da deniz kenarında çekilmiş fotoğraflarını paylaşarak, "Günaydin İstanbul" ile "Zorlu PSM'de çarşamba günkü konser öncesi kalbimin şehri İstanbul'da harika bir gezinti." ifadelerini paylaştı.

Türkçe konuşurken vapurda çekilmiş bir videosunu da yayımlayan Mathlouthi, Zorlu'da konser vermek için sabırsızlandığını aktararak, "Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Güzel şehrinizde, sizin için şarkı söylemeyeli uzun zaman olmuştu. Burası, dünyada en sevdiğim yerlerden biri ve tabii ki sizler de şarkı söylemeyi en sevdiğim insanlardansınız." şeklinde görüşlerini dile getirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Emel Mathlouthi konser Müzik Tunus

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