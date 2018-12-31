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Emel Müftüoğlu: Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

MAGAZİN HABERLERİ  | 31.12.2018 13:25 | Son Güncelleme

Emel Müftüoğlu, "Benim cinsel yönelimim Allah ile benim aramdadır. Bu sorumluluk bana aittir. Cinsel yönelimim ne olursa olsun açıklamaktan hiçbir zaman çekinmezdim" dedi.

Emel Müftüoğlu: Cinsel yönelimim Allah ile benim aramda

Emel Müftüoğlu, Gzone Dergi'ye konuştu. Cinsel yönelimiyle ilgili açıklamalarıyla şaşırtan şarıkcı "Benim cinsel yönelimim Allah ile benim aramdadır. Bu sorumluluk bana aittir. Cinsel yönelimim ne olursa olsun açıklamaktan hiçbir zaman çekinmezdim" dedi.

Müftüoğlu, "Korkuyorum Türkiye LGBTİ topluluğu için önemi olan bir klip oldu. Klipteki lezbiyen aşka olan göndermeleri halen hatırlıyoruz. Bu konu sizi rahatsız ediyor mu?" sorusuna şu yanıtı verdi:

— Korkuyorum bizim dönemimizde çok cesurca bir hareketti. Bu klibin hikayesini defalarca anlattım; aslında çok bilinçli yapılmış bir mizansen değildi. Her şey çok tesadüftü ama öyle denk geldi. Hayır beni rahatsız etmiyor. Benim cinsel yönelimim Allah ile benim aramdadır. Bu sorumluluk bana aittir. Cinsel yönelimim ne olursa olsun açıklamaktan hiçbir zaman çekinmezdim. Klibin enteresan bir hikayesi var. Yine yapar mıyım bilmiyorum ama yaptığıma pişman mıyım? Değilim. Hayatın içinden bir hikayedir sonuçta.

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