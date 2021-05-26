Emel Müftüoğlu'ndan yıllar sonra gelen itiraf: Şimdiki aklım olsa yayınlamazdım!

Bir çok parçası ile tanınan ünlü popçu Emel Müftüoğlu, Armağan Çağlayan’ın YouTube için hazırladığı Dur Bi Dinle serisinin bu haftaki konuğu oldu. Başarılı şarkıcı, kariyerine ilişkin gelen soruları yanıtlayarak, çektiği zorlukları dile getirdi. 1994 yılında çektiği ‘Korkuyorum’ klibine ilişkin konuşan Müftüoğlu, "bugün ki aklım olsa o klibi çekmezdim" şeklinde konuşmasıyla dikkat çekti.

"ROL ARKADAŞIM GELMEDİĞİ İÇİN ÖYLE ÇEKİLDİ"

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, yıllar önce çektiği o kilp hakkında ilk kez konuştu. Müftüoğlu, "1994 yılında 'Korkuyorum' klibinin çekiminin yapılacağı gün sete yakın arkadaşım İlknur Bozkurt ile gitmiştim. Klipteki erkek rol arkadaşım gelmeyince yönetmenimiz onun yerine İlknur Bozkurt’un oynamasını istedi. Klipte bir sandalın ortasında iki kadın el ele, yanak yanağa çekildi." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ ANLAŞILACAĞINI BİLİYORDUM"

Sözlerine devam eden Müftoğlu, söz konusu klip için, şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim diyerek, "Allah’tan o zaman sosyal medya yokmuş. Kopan gürültüyü hatırlıyorsunuzdur. İlk montajı izlerken yönetmene ‘yanlış anlaşılır’ dedim. O da “anlaşılacaksa, anlaşılsın o patlatacak işi” şeklide konuştu.