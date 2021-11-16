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Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

16.11.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla bir döneme damga vuran ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının kim olduğunu duyunca çok şaşıracaksınız.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının, ''Kapıyı Kapat'' şarkısıyla tanınan Çağrı olduğunu biliyor muydunuz?

Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, 1990 yılında çıkardığı 'Karlar Düşer' albümüyle müzik dünyasına adım attı.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Müftüoğlu; Emelce, Mucize, Çok Ayıp gibi unutulmaz albümlere imza attı.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Müftüoğlu'nun kızı Çağrı da annesinin yolundan gitti ve şarkıcı oldu.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Çağrı, 2009 yılında çıkardığı Kapıyı Kapat şarkısıyla adından söz ettirdi.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Bana Dokunma, Neden Mutlu Değilim ve Aferin gibi şarkılar çıkardı.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Çağrı Müftüoğlu, yalnızca yeteneğiyle değil, güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Sosyal medyada epey aktif olan Çağrı'nın, Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

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