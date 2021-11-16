Emel Müftüoğlu'nun kızını gören şaşıp kaldı! O da ünlü çıktı!

60 yaşındaki ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu'nun kızının, ''Kapıyı Kapat'' şarkısıyla tanınan Çağrı olduğunu biliyor muydunuz?

Afyonkarahisarlı bir baba ve Artvinli bir annenin kızı olan Emel Müftüoğlu, 1990 yılında çıkardığı 'Karlar Düşer' albümüyle müzik dünyasına adım attı.

Müftüoğlu; Emelce, Mucize, Çok Ayıp gibi unutulmaz albümlere imza attı.

Müftüoğlu'nun kızı Çağrı da annesinin yolundan gitti ve şarkıcı oldu.

Çağrı, 2009 yılında çıkardığı Kapıyı Kapat şarkısıyla adından söz ettirdi.

Bana Dokunma, Neden Mutlu Değilim ve Aferin gibi şarkılar çıkardı.

Çağrı Müftüoğlu, yalnızca yeteneğiyle değil, güzelliğiyle de büyük beğeni topluyor.

Sosyal medyada epey aktif olan Çağrı'nın, Instagram'da 50 bini aşkın takipçisi bulunuyor.





