MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

26.05.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıcı Emel Müftüoğlu, 1994 yılında çektiği, senaryo gereği birbirine aşık iki kadının el ele yanak yanak görüntülerinin yer aldığı 'Korkuyorum' klibi hakkında çarpıcı bir itirafta bulundu.

Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Emel Müftüoğu, 1994 yılı için oldukça cesur bir iş olan, o günlerde fırtınalar estiren 'Korkuyorum' klibini anlattı.

60ae4e2055427f20d40ae667

ERKEK OYUNCU GELMEDİ, KIZ ARKADAŞI OYNADI

Ünlü şarkıcı, klibin çekiminin yapılacağı gün sete tesadüfen yakın arkadaşı olan manken İlknur Bozkurt'la gitmişti. Klipte rol alacak erkek oyuncu gelmeyince, yönetmen Tayfun Güneyer onun yerine İlknur Bozkurt'un oynamasını istemişti.

60ae4e2055427f20d40ae65f
Bir gölün ortasında, bir sandalda iki kadının 'Korkuyorum' şarkısı eşliğinde el ele görüntülerinin yer aldığı klip uzun süre gündem olmuştu. Müftüoğlu, eleştireler hakkında, "Kimseye hesap vermek zorunda değilim" demişti.

60ae4e2055427f20d40ae65d

"BU İŞ ÇOK YANLIŞ ANLAŞILIR"

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf ise şöyle:
"Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur..."

60ae4e2055427f20d40ae661

"Yıllar geçti, yıllar geçti ve hiç bitmedi. İlk montajı izlerken yönetmene 'Bu çok yanlış anlaşılır' dedim. O da 'Anlaşılacaksa anlaşılsın, o patlatacak işi zaten' dedi..."

60ae4e2055427f20d40ae669
"Şarkının hikayesini anlatsam, burada herkes düşer bayılır. Ban sana (Armağan Çağlayan) sonra anlatacağım, inanamayacaksın. Evrenin nasıl bir sistemle çalıştığını, nasıl böyle şeyler olduğuna hiç inanamayacaksın..."

60ae4e2055427f20d40ae665
"Şu anda anlatmak istemiyorum. Çünkü çok özel bir şey. Tahmin bile edemezsin. Harun (Kolçak) yaşıyor olsaydı iznini alıp anlatmak isterdim. Nurlar içinde yatsın, aramızda olmadığı için gıyabında böyle bir şeyi anlatamam."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı! Kolay yoldan para kazanmak için jigolo oldu, başına gelmeyen kalmadı!
İnşallah bana hakkını helal etmiştirİnşallah bana hakkını helal etmiştir
BBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlamasıBBC'ye, 'Prenses Diana'nın ölümüne katkı yapma' suçlaması
Anahtar Kelimeler:
youtube Armağan Çağlayan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan'dan Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım'a destek

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Erdoğan yarın tek tek açıklayacak

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Bakanlık duyurdu! '2021 Nefes Kredisi' uygulaması başlıyor

Esenler'de küçük kıza taciz iddiası! Çığlıklarına komşular koştu

Esenler'de küçük kıza taciz iddiası! Çığlıklarına komşular koştu

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Bakan Soylu'dan 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' mesajı

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

Nesrin Cavadzade'nin +18'lik sahnesi olay oldu!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

'Popo kıvrımlarımı önemsiyorum' dedi ve ekledi...

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

O ülkeden paketleyip getirdiler! MİT dizisine damga vuran final

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Volkan Konak'ın kızı Amerika'da üniversite bitirdi

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Eurovision birincisinden skandal hareket! Arkadaşı bile şoke oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.