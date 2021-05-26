Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Emel Müftüoğu, 1994 yılı için oldukça cesur bir iş olan, o günlerde fırtınalar estiren 'Korkuyorum' klibini anlattı.
Ünlü şarkıcı, klibin çekiminin yapılacağı gün sete tesadüfen yakın arkadaşı olan manken İlknur Bozkurt'la gitmişti. Klipte rol alacak erkek oyuncu gelmeyince, yönetmen Tayfun Güneyer onun yerine İlknur Bozkurt'un oynamasını istemişti.
Bir gölün ortasında, bir sandalda iki kadının 'Korkuyorum' şarkısı eşliğinde el ele görüntülerinin yer aldığı klip uzun süre gündem olmuştu. Müftüoğlu, eleştireler hakkında, "Kimseye hesap vermek zorunda değilim" demişti.
Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf ise şöyle:
"Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur..."
"Yıllar geçti, yıllar geçti ve hiç bitmedi. İlk montajı izlerken yönetmene 'Bu çok yanlış anlaşılır' dedim. O da 'Anlaşılacaksa anlaşılsın, o patlatacak işi zaten' dedi..."
"Şarkının hikayesini anlatsam, burada herkes düşer bayılır. Ban sana (Armağan Çağlayan) sonra anlatacağım, inanamayacaksın. Evrenin nasıl bir sistemle çalıştığını, nasıl böyle şeyler olduğuna hiç inanamayacaksın..."
"Şu anda anlatmak istemiyorum. Çünkü çok özel bir şey. Tahmin bile edemezsin. Harun (Kolçak) yaşıyor olsaydı iznini alıp anlatmak isterdim. Nurlar içinde yatsın, aramızda olmadığı için gıyabında böyle bir şeyi anlatamam."
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