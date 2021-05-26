Emel Müftüoğlu: Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim

Armağan Çağlayan'ın YouTube'da yayınlanan 'Dur Bi Dinle' programına konuk olan Emel Müftüoğu, 1994 yılı için oldukça cesur bir iş olan, o günlerde fırtınalar estiren 'Korkuyorum' klibini anlattı.

ERKEK OYUNCU GELMEDİ, KIZ ARKADAŞI OYNADI

Ünlü şarkıcı, klibin çekiminin yapılacağı gün sete tesadüfen yakın arkadaşı olan manken İlknur Bozkurt'la gitmişti. Klipte rol alacak erkek oyuncu gelmeyince, yönetmen Tayfun Güneyer onun yerine İlknur Bozkurt'un oynamasını istemişti.



Bir gölün ortasında, bir sandalda iki kadının 'Korkuyorum' şarkısı eşliğinde el ele görüntülerinin yer aldığı klip uzun süre gündem olmuştu. Müftüoğlu, eleştireler hakkında, "Kimseye hesap vermek zorunda değilim" demişti.

"BU İŞ ÇOK YANLIŞ ANLAŞILIR"

Ünlü şarkıcıdan yıllar sonra gelen itiraf ise şöyle:

"Şimdiki aklım olsa o klibi çekmezdim. Allah'tan o zaman sosyal medya yoktu, 'bir de olsaymış ne olurmuş acaba' diye düşünüyorum. Kopan gürültüyü ve bunun bitmemesini hatırlıyorsunuzdur..."

"Yıllar geçti, yıllar geçti ve hiç bitmedi. İlk montajı izlerken yönetmene 'Bu çok yanlış anlaşılır' dedim. O da 'Anlaşılacaksa anlaşılsın, o patlatacak işi zaten' dedi..."