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Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

MAGAZİN HABERLERİ  | 12.03.2019 09:52 | Son Güncelleme

Marmaris’te bulunan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, “Genellikle ayakkabısına ve çantasına tavla oynadığım için çok uzun yıllardır ayakkabıya çok az para veriyorum.

Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

Marmaris’te bulunan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, “Genellikle ayakkabısına ve çantasına tavla oynadığım için çok uzun yıllardır ayakkabıya çok az para veriyorum. Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu. Turnuvalarda falan herkesin korkulu rüyasıyım” dedi.
Marmaris’te bulunan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Sağlıktan, projelere kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, tavladan kazandığı ayakkabılardan dolayı ayakkabıya çok az para verdiğini söyledi. Tavlada çok iddialı olduğunu belirten Müftüoğlu, “Şaka yapmıyorum bu konuda. Genellikle ayakkabısına ve çantasına tavla oynadığım için çok uzun yıllardır ayakkabıya çok az para veriyorum. Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu. Benim çok iyi bir tavlacı olduğumu bilirler. 9 yaşımdan beri oynuyorum. Bu konuda maalesef mütevazi olamayacağım. Turnuvalarda falan herkesin korkulu rüyasıyım” dedi.

“Marmaris’e yerleşmeyi düşünüyorum”
Marmaris’i çok sevdiğini belirten Müftüoğlu, “Yaklaşık 15 senedir her kış mutlaka Marmaris’e geliyorum. Marmaris’in kışını daha çok seviyorum. Kendimi fahri Marmarisli ilan ettim. Artık bana anahtar mı verirler, kapı mı verirler bilmiyorum. Marmaris’i çok seviyorum. Burada çok keyifli vakit geçiriyorum. Sağlığıma kavuşuyorum. Marmaris hem vücut sağlığıma hem de ruh sağlığıma çok iyi geliyor. Buraya indiğim zaman ağrıyan her yanımın üçüncü günden sonra hiçbir ağrım kalmamaya başlıyor. Marmaris tek yürüdüğüm yer. Marmaris’e yerleşmeyi çok düşünüyorum. İstanbul’da yapacağım birkaç projem var. Onlar bitince gerçekten yerleşmeyi düşünüyorum” diye konuştu.

“Serkan’ın yanında olmak istedim”
Marmaris’e bu defa geliş sebebinin Cumhur İttifakı AK Parti Adayı Serkan Yazıcı’ya destek olduğunu belirten Müftüoğlu, “Bu gelişimi de özellikle Serkan’ın aday olduğu tarihe denk getirdim, yanında olayım istedim. Serkan’ı çocukluğundan beri biliyorum. Marmaris’e çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Genç, enerjisi ve vizyonuyla büyük katkılarının olacağını düşünüyorum. Zaten katkıları çok büyüktü” dedi.

“İstanbul’da bilmediğim bakımlar yapılıyor bana”
Güzellik kürleri için de Marmaris’i tercih ettiğini belirten Müftüoğlu, “Çok sevdiğim arkadaşlarım var, bunlardan birisi Seher. Çok güzel bir güzellik salonu var, zamanımın büyük bir bölümünü burada geçiriyorum. İstanbul’da pek bilmediğim bakımlar yapılıyor bana. Şu anda ben bakıma geldim” şeklinde konuştu.

Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

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