Emel Müftüoğlu: “Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu”

Marmaris’te bulunan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, “Genellikle ayakkabısına ve çantasına tavla oynadığım için çok uzun yıllardır ayakkabıya çok az para veriyorum. Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu. Turnuvalarda falan herkesin korkulu rüyasıyım” dedi.

Marmaris’te bulunan ünlü sanatçı Emel Müftüoğlu, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. Sağlıktan, projelere kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulunan Müftüoğlu, tavladan kazandığı ayakkabılardan dolayı ayakkabıya çok az para verdiğini söyledi. Tavlada çok iddialı olduğunu belirten Müftüoğlu, “Şaka yapmıyorum bu konuda. Genellikle ayakkabısına ve çantasına tavla oynadığım için çok uzun yıllardır ayakkabıya çok az para veriyorum. Tavla bir bakıma geçim kaynağım gibi oldu. Benim çok iyi bir tavlacı olduğumu bilirler. 9 yaşımdan beri oynuyorum. Bu konuda maalesef mütevazi olamayacağım. Turnuvalarda falan herkesin korkulu rüyasıyım” dedi.

“Marmaris’e yerleşmeyi düşünüyorum”

Marmaris’i çok sevdiğini belirten Müftüoğlu, “Yaklaşık 15 senedir her kış mutlaka Marmaris’e geliyorum. Marmaris’in kışını daha çok seviyorum. Kendimi fahri Marmarisli ilan ettim. Artık bana anahtar mı verirler, kapı mı verirler bilmiyorum. Marmaris’i çok seviyorum. Burada çok keyifli vakit geçiriyorum. Sağlığıma kavuşuyorum. Marmaris hem vücut sağlığıma hem de ruh sağlığıma çok iyi geliyor. Buraya indiğim zaman ağrıyan her yanımın üçüncü günden sonra hiçbir ağrım kalmamaya başlıyor. Marmaris tek yürüdüğüm yer. Marmaris’e yerleşmeyi çok düşünüyorum. İstanbul’da yapacağım birkaç projem var. Onlar bitince gerçekten yerleşmeyi düşünüyorum” diye konuştu.