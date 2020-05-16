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  4. Emel Müftüoğlu yavru ayıyı severken korku dolu anlar yaşadı

Emel Müftüoğlu yavru ayıyı severken korku dolu anlar yaşadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2020 10:38 | Son Güncelleme

Hayvan sevgisiyle tanınan şarkıcı Emel Müftüoğlu, sevdiği ayının saldırısına uğradı. Müftüoğlu, yaşadığı panik anlarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Şarkıcı ve oyucu Emel Müftüoğlu, yavru ayıyı severken saldırıya uğradı. Hayvanlara olan sevgisini her fırsatta gösteren Müftüoğlu, yavru ayı tarafından saldırıyı uğradığı anları sosyal medya hesabından sevenleriyle paylaştı. Yapılan paylaşımda, Müftüoğlu’nun yaşadığı şaşkınlık ver korku objektiflere yansıdı.

EMEL MÜFTÜOĞLU NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Emel Müftüoğlu’nun elini yalayan minik ayı bir anda sinirlenerek sanatçıyı ısırdı. Korkudan yerinden fırlayan Müftüoğlu, o anların videosunu Instagram hesabından paylaşarak “Şimdi sizi çok güldüreceğim… O biiip sesi can havliyle ayı arkadaşıma ettiğim hakaretti ama sonra kendisinden ve ailesinden özür diledim valla” notunu düştü.

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