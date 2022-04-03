MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı! "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta"

Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı! "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta"

03.04.2022 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emel Sayın sinemaya küsmesine sebep olan sahneyi yıllar sonra anlattı. 1980’de Cüneyt Arkın ile oynadığı ‘Rüzgar’ filminden sonra sinemayı bırakan Emel Sayın açıklamasında üstünde gecelik olduğu halde gazetelerde "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta" denilince sinemayı bıraktı.

Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı! "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta"

Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı kitabı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’da yer alan anılar gündemden düşmüyor. 1980’de Emel Sayın ile çektikleri ‘Rüzgar’ filminden de bahseden Cüneyt Arkın kitabında yönettiği filmde Emel Sayın’ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti. Arkın'ın açıklamaları sonrası Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı.

“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı. "Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın itirafıyla gündeme geldi.

62492d14e4bfdd19304bfdd1

FOTOĞRAFLAR SIZDIRILDI

Emel Sayın sinemayı bırakmasına sebep olan olayı şöyle anlattı:

62492d10e4bfdd160cbf9877

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin’. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta’ diye haber çıktı.

62492d14e4bfdd160cbf987b

O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı; ‘Senden beklemezdik’ tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hâlâ bilmiyorum."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evleri ayırdılar! Boşanma kararı alıp tatile gittiEvleri ayırdılar! Boşanma kararı alıp tatile gitti
Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'Şaşkına çeviren soru! 'Bir erkek evlenmek istediği kızla cinsel birliktelik yaşamak isterse...'
Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"Ünlü popçudan hayranına tecavüz iddiası! "Bakire olduğumu söyleyerek yalvardım"
Anahtar Kelimeler:
Cüneyt Arkın Emel Sayın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Rus gazını terk eden ilk ülke belli oldu! "Enerji tarihinde dönüm noktası"

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Top toplayıcıya cevap! Maç sonu olay paylaşım...

Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!

Volkan Demirel'den Galatasaray'a taş!

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

Meteoroloji uyardı: 4 gün daha devam edecek!

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

750 günde bitecek! 9 büyüklüğündeki depreme bile dayanıklı

Tüm dünyanın gözü Kiev'deydi! Flaş gelişmeyi duyurdular

Tüm dünyanın gözü Kiev'deydi! Flaş gelişmeyi duyurdular

İlginizi Çekebilir

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Boşanmak için servet harcadılar! 2 yıl sonra her şey değişti

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Hadise'nin çok beğenilen 35.000 TL'lik yırtık kotuna alternatifler

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Koronavirüsle hayatları değişti! Çıplak pozları servet değerinde

Koronavirüsle hayatları değişti! Çıplak pozları servet değerinde

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Ekonomik ve dayanıklı filtre kahve makinesi arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.