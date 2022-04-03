Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı! "Emel Sayın çıplak. Cüneyt Arkın ile yatakta"

Cüneyt Arkın'ın hayatını anlattığı kitabı ‘Benim Kahramanım Türk Halkıdır’da yer alan anılar gündemden düşmüyor. 1980’de Emel Sayın ile çektikleri ‘Rüzgar’ filminden de bahseden Cüneyt Arkın kitabında yönettiği filmde Emel Sayın’ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti. Arkın'ın açıklamaları sonrası Emel Sayın sinemaya neden küstüğünü anlattı.

“Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu" diyen Emel Sayın Posta'ya açıklama yaptı. "Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt’i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım” diyen Emel Sayın itirafıyla gündeme geldi.

FOTOĞRAFLAR SIZDIRILDI

Emel Sayın sinemayı bırakmasına sebep olan olayı şöyle anlattı:

"Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki ‘İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin’. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım ‘Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta’ diye haber çıktı.

O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı; ‘Senden beklemezdik’ tarzında. Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hâlâ bilmiyorum."



