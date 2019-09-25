Emet Ashaboğlu Ortaokulu’nda artık zil çlamyacak

Tüm sınıflarda koridorlarda hatta okul dış cephesine saat takılarak öğrencilerin zamanı iyi ve kaliteli şekilde yönetebilmesi amaçlanan projenin önümüzdeki hafta başlayacağı açıklandı. Projeyle öğrenciler klasik şartlanmayı bırakarak zamanı kendileri yönetebilecek.
UYGULAMA PAZARTESİ GÜNÜ BAŞLAYACAK
Uygulamanın tüm öğretmen ve velilere anlatıldığını ve zamanı iyi kullanma konusunda bilgilendirme ve bilinçlenme faaliyetleri yürütüldüğünü belirten Okul Müdürü Mustafa Tanrıverdi, ’’Uygulama 30 Eylül pazartesi günü başlayacak. Öğrencilerin zamanı daha etkili kullanmaları ve sorumluluk duygusunu artırmak amacıyla okulumuzda pazartesi gününden itibaren yeni bir proje başlatılacak. Pazartesi gününden itibaren okulda zil çalmayacak’’ ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
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