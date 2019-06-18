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Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.06.2019 18:18 | Son Güncelleme

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.Kaza Emet - Çavdarhisar yolunun Yarış köyü mevkiinde meydana geldi.

Kütahya’nın Emet ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 5 kişi yaralandı.
Kaza Emet - Çavdarhisar yolunun Yarış köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Çavdarhisar istikametinden gelen Yakup Altun yönetimindeki 43 FR 205 plakalı kamyonet, Emet istikametinden Yarış köyüne gitmekte olan Ahmet Altınok yönetimindeki 43 PH 821 plakalı özel otomobil ile çarpıştı.
Kazada, otomobil içerisinde bulunan Ali Akkul (85) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Mehmet Tuncay, Ahmet Altınok, Şuayip Uyanık, Yakup Altun, Ömer Kılıç 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Emet Dr. Fazıl Doğan devlet hastanesine sevk edildiler.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı

Emet’e trafik kazası: 1 ölü 5 yaralı
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