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Emet'teki "arsenikli su" sorununun tamamen çözülmesi hedefleniyor

27.10.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya'da bor madeni yataklarının bulunduğu ilçenin içme suyunda 1990'lı yıllarda litrede 600 mikrograma kadar ulaşan arsenik, belediyenin başka bir kaynağı devreye almasıyla büyük ölçüde azaltıldı - İlçe Halk Sağlığı ekiplerince her ay yapılan ölçümlere göre, içme suyundaki arsenik miktarı mevsim şartlarına bağlı olarak 20 ila 25 mikrogram arasında değişiyor

Emet'teki "arsenikli su" sorununun tamamen çözülmesi hedefleniyor

MUHARREM CİN - Kütahya'nın Emet ilçesinde bir dönem halk sağlığı için büyük tehlike oluşturan şehir şebeke suyundaki arsenik miktarı, yeni kaynaklarla büyük oranda azaltıldı.

Sağlık Bakanlığınca tehlike sınırı litrede 10 mikrogram kabul edilen arsenik miktarı, yaklaşık 12 bin kişinin yaşadığı ilçenin şehir suyu şebekesinde geçmiş yıllarda 600 mikrograma kadar ulaştı.

Emet Belediyesi arsenikli su sorununa çözüm bulmak için 2005'te yaptığı çalışmalarda ilçeye yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Köprücek mevkisindeki arsenikli su çıkan kuyuları kapatarak yine aynı bölgede yeni kaynaklardan getirilen suyun ilçede kullanılmasını sağladı.

İlçe Halk Sağlığı ekiplerince her ay yapılan biyolojik ve kimyasal ölçümlere göre, içme suyundaki arsenik miktarı mevsim şartlarına bağlı olarak 20 ila 25 mikrogram arasında değişiyor.

Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AA muhabirine, arsenikli su probleminin ilçenin geçmiş 50 yılında her daim gündemde olduğunu, gazete manşetlerinde, köşe yazılarında yer aldığını söyledi.

Emet'in bor rezervi açısından zengin olduğuna dikkati çeken Doğan, şöyle devam etti:

"İlçemiz, bor rezervleri konusunda dünyada kayda değer bir yerdedir. Bu borun zenginliği bazen farklı etkiler de doğurabiliyor fakat bunu tamamen bora bağlamak da doğru değil. Bor yatakları ilçemizde çok fazla bulunduğundan ilçemizin çevresindeki toprağın bileşeninde maalesef arsenik mevcut. 1990'lı yıllarda Sağlık Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalarda ilçemize gelen sularda arsenik miktarının normal kabul edilebilir düzeylerden 12 kat yüksek olduğu görülmüştür. Bu oranlar incelendiğinde 1990-2000 yıllarında kanser vakalarında belli bir artış görülmüştür. Bunun üzerine belediyemiz halkımızı arseniksiz suya kavuşturmak için çalışmalara başlamıştır. Arsenik toprağın yapısında bulunan kimyasal bir bileşendir. Bu kimyasal bileşen genel manada çevresel etken ve çevresel bir sorundur. Belediye olarak bunun üzerine çalışmalarımız var. Bu sorunu çözeceğiz inşallah."

- Arsenik oranını sınır değerin altına düşürmeyi hedefliyorlar

Doğan, 1990'lı yılların başlarında litrede kabul edilebilir arsenik miktarının 0-50 mikrogram olduğunu hatırlatarak, yoğun emekler sonucu 600'lerden 20-25 mikrograma indirdikleri seviyeyi daha da düşürmek için çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

İlçede 17 yıldır Köprücek mevkisindeki kaynağın yanı sıra farklı kaynaklardan suyun şehir şebekesine verildiğini dile getiren Doğan, sorunun tamamen ortadan kaldırılması için yeni yatırımlar yaptıklarına değindi. Doğan, "2016 yılında ihalesi yapılan ve 2023'te tamamlanması planlanan Sorgun Göleti Projesi, Su Arıtma Tesisi ve İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nin tamamlanmasıyla ilçemizdeki arsenikli su problemini tamamen ortadan kaldırmayı amaçlıyoruz." dedi.

Doğan, İller Bankası tarafından gerçekleştirilen yaklaşık 148 milyon lira bedelli ihalenin ardından şehrin kanalizasyon, içme suyu ve isale hattı ile arıtma tesisi çalışmaları yapılacağını ifade etti.

Bu kapsamda 68 kilometrelik içme suyu hattı ile yapılacak üç büyük su deposundan ilçedeki altı bin aboneye arseniksiz sağlıklı su verileceğini kaydeden Doğan, tüm bu çalışmalarla arsenik oranını sınır değer olan 10 mikrogramın altına düşürmeyi hatta sıfırlamayı hedeflediklerini vurguladı.

Emet Belediye Başkanı Doğan, arsenikli su sorununun kesin çözümü için Eti Maden İşletmelerinin de katkıda bulunduğunu sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Kütahya Emet arsenik proje

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