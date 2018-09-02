Milyonları ekrana kilitleyen Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Emilia Clarke, Sunday Life dergisine konuk oldu.
Emilia Clarke bir sonraki projesi için ipucu verdi
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Emilia Clarke bir sonraki projesi için ipucu verdi.
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Milyonları ekrana kilitleyen Game Of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin yıldızı Emilia Clarke, Sunday Life dergisine konuk oldu.
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10 yıldır Daenerys Targaryen karakterine hayat veren oyuncu, projenin bitiminden sonra rol alacağı yapımları ince eleyip, sık dokuyacağını söyledi.
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31 yaşındaki aktris, şunları anlattı: “Planım bundan sonra daha düşük bütçeli yapımlarda yer almak. Senaryoları okurken, ‘Bu kişi neden bu filmi yapıyor?’ diyorum. Bu soru, kariyerim boyunca yol göstericim olacak.”
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Clarke daha önce “Dizinin final sezonu için 2019’a kadar neden beklememize kesinlikle değecek. Bu hem dizi ekibi hem de izleyiceler için zorr süreç. Fakat, son sezonun senaryosunu okudum. Öyle büyülendim ki bir an önce evden çıkmak istedim. Üç saat sonra geri döndüğümde hala okudukları sindirememiş ve onların etkisinden çıkamamıştım” demişti.
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Son olarak Han Solo: A Star Wars Story'de (Solo: Bir Star Wars Hikayesi) Qi'ra karakterini canlandıran Emilia Clarke Above Suspicion (Şüphe Ötesi) ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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