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Emilia Clarke'den Game of Thrones açıklaması: 'Herkes şok olacak'

DİZİ HABERLERİ  | 01.03.2019 00:23 | Son Güncelleme

İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Game of Thrones (Taht Oyunları) dizisinin merakla beklenen 8. sezonunda izleyicilerin nelerle karşılaşacakları konusunda ipuçları verdi.

Emilia Clarke'den Game of Thrones açıklaması: 'Herkes şok olacak'

Game of Thrones'un final sezonunu yaklaşırken dizide ‘Daenerys Targaryen' karakterine hayat veren Clarke'ın kırmızı halıda E! News'a verdiği röportaj E! Red Carpet & Award Shows Youtube kanalında yayınlandı.

Final bölümlerin beklenmediği kadar ilgi çekici olacaklarını belirten Clarke, hayranların bu bölümlere nasıl bir tepki verebilecekleri sorusu karşısında, "Herkes şok olacak" yanıtını verdi.

Londra doğumlu oyuncu, "Devasa bir şey olacak. Herkesin bilmesi gereken bu. Bunu çekmek gerçekten çok zamanımızı aldı" diye konuştu.

Yayınlanmaya başladığı 2011'den bu yana 38 Emmy ödülü kazanan Game of Thrones'un 8. sezonu, 14 Nisan‘da gösterilmeye başlayacak. George RR Martin'in yazdığı ‘Buz ve Ateşin Şarkısı' (Song of Ice and Fire) adlı kitap serisinden uyarlanan dizinin dünyanın dört bir yanında geniş bir hayran kitlesi bulunuyor.

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