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Emiliano Sala ile dalga geçen iki Southampton taraftarı tutuklandı

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 10.02.2019 10:12 | Son Güncelleme

Cardiff City'nin deplasmanda Southampton'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada rakip tribünlere uçak hareketi yaparak Emiliano Sala'nın ölümü ile dalga geçen iki taraftar tutuklandı.

Emiliano Sala ile dalga geçen iki Southampton taraftarı tutuklandı

Emiliano Sala'nın ölümüyle dalga geçmek için uçak hareketi yapan iki Southampton taraftarının tutuklandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Bu tür davranışların tribünlerimizde yeri yoktur. Polis ile sonuna kadar işbirliği yaptık. Bundan sonra da bu konularda katı bir duruş sergilenecektir" ifadeleri yer aldı.

Cardiff City'nin menajeri Neil Warnock maç sonunda, "Emiliano için kazanmak istedik ve bunu başardıkları için çocuklarla gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Emiliano Sala Southampton Cardiff City

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