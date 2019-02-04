HABER

Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 01:04 | Son Güncelleme

İngiltere basını, Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazının, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildiğini açıkladı

LONDRA (AA) - Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın enkazının tespit edildiği belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, Prömiyer Lig oyuncusu Emiliano Sala'yı taşıyan uçağın enkazı, Manş Denizi'nde bir arama botu tarafından tespit edildi.

Aramalara öncülük eden David Mearns, enkazın konumunun İngiltere Hava Kazaları Araştırma Birimine aktarıldığını ve konuya ilişkin yarın resmi açıklamanın yapılacağını belirtti.

Mearns, hem Emiliano Sala'nın hem de pilot David Ibbotson'un ailelerinin gelişmeye dair polis tarafından bilgilendirildiğini kaydetti.

22 Ocak'ta Fransa'nın Nantes kentinden Galler'in başkenti Cardiff'e yola çıkan uçak, Manş Denizi üzerinde kaybolmuş, Sala ve pilotun hayatından umut kesilmişti.

Arama çalışmalarına devam edilebilmesi için Sala'nın hayranlarının başlattığı kampanyada 260 bin sterlin toplanmış, kampanyaya Manchester City oyuncusu İlkay Gündoğan da katkıda bulunmuştu.

Sala, Prömiyer Lig takımı Cardiff City ile 15 milyon sterlinlik sözleşme imzalamıştı.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Bakan Soylu, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar'ın ailesini ziyaret ettiBakan Soylu, 15 Temmuz şehidi özel harekat polisi Sancar'ın ailesini ziyaret etti
Barış Manço 20'nci ölüm yıldönümünde Esenler'de anıldıBarış Manço 20'nci ölüm yıldönümünde Esenler'de anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cardiff city Emiliano Sala Prömiyer Lig

En Çok Okunan Haberler

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

'Türkiye'nin korku filmini 1994'te başlattık'

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Beşiktaş'tan 8 gollü tarihi galibiyet!

Survivor'a damga vuracak!

Survivor'a damga vuracak!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Amazon Türkiye'den Sevgililer Günü hediye fikirleri

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

Türk TIR şoförüne idam kararı! Erdoğan'dan yardım istedi

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

İş arayanlara müjde! Bakanlık duyurdu: 9 bin 500 kişi alınacak

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

'Eşim bana tecavüz etti, davam emsal niteliğinde olabilir'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Gıda fiyatlarıyla ilgili harekete geçiliyor! Erdoğan müjdeyi verdi: Yeni yasa geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Erdoğan duyurdu! Yeni askerlik sistemiyle ilgili önemli açıklama

Çanakkale'de herkes kayıp gençleri arıyor!

Bir il seferber oldu! Herkes onları arıyor

Yakalanan PKK’lı Baghestani'nin sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Dün yakalanmıştı! Sırları ortaya çıktı: ABD ve İsrail...

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Fiyatlar yarı yarıya ucuzladı, yüzlerce metre kuyruk oluştu

Oraya akın ediyorlar!

Oraya akın ediyorlar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.