MAGAZİN

Emily bildiğimiz gibi! Bu sefer de...

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.12.2018 10:43 | Son Güncelleme

Instagram paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen model Emily Ratajkowski, yine adından söz ettirdi.

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Emily Ratajkowski

Nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Ratajkowski, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.
Ünlü modelin, üstsüz fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Noel tatili için Kolombiya'yı tercih eden Emily Ratajkowski, sıcak havanın da etkisiyle üstsüz pozunu paylaştı.
Elleriyle göğsünü kapatan Emily, bu fotoğrafıyla büyük beğeni aldı.
27 yaşındaki Londra doğumlu model, İngiltere'nin karanlık havasından bunalıp Noel tatili için kendini Kolombiya'nın sıcak topraklarına attı.
Buradan sık sık paylaşım yapan Emily, yine Instagram'ın en dikkat çeken ismi oldu.
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Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski Kolombiya

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