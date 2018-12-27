Emily bildiğimiz gibi! Bu sefer de...

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.
Emily Ratajkowski
Nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Ratajkowski, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.
Ünlü modelin, üstsüz fotoğrafı beğeni yağmuruna tutuldu.
Noel tatili için Kolombiya'yı tercih eden Emily Ratajkowski, sıcak havanın da etkisiyle üstsüz pozunu paylaştı.
Elleriyle göğsünü kapatan Emily, bu fotoğrafıyla büyük beğeni aldı.
27 yaşındaki Londra doğumlu model, İngiltere'nin karanlık havasından bunalıp Noel tatili için kendini Kolombiya'nın sıcak topraklarına attı.
Buradan sık sık paylaşım yapan Emily, yine Instagram'ın en dikkat çeken ismi oldu.
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