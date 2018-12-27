Emily bildiğimiz gibi! Bu sefer de...

2013 yılında Robin Thicke'nin "Blurred Lines" adlı şarkısının klibinde çıplak olarak yer almasından sonra uzun süre gündemi meşgul eden 27 yaşındaki model, sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık konuşuluyor.

Nisan ayında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünya evine giren Ratajkowski, son paylaşımıyla yine sosyal medyayı salladı.

Noel tatili için Kolombiya'yı tercih eden Emily Ratajkowski, sıcak havanın da etkisiyle üstsüz pozunu paylaştı.