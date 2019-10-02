Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler adlı romanı raflarda

İngiliz yazar Emily Bronte’nin aşkın ve nefretin dehşete varan hikâyesini anlattığı romanı Uğultulu Tepeler raflardaki yerini aldı.

19. yüzyıl İngiliz edebiyatının iz bırakan yazarlarından Emily Bronte’nin ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeler’i Artemis Klasikler serisinde yerini aldı. İngiltere’de ‘Victoria Dönemi’ olarak adlandırılan 19. yüzyılın ikinci yarısı orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu simgeler. Bronte kardeşler, kadının edebiyatla uğraşmasının hoş görülmediği bu yıllarda önce bir erkek kimliğiyle şiirler, sonra kendi adlarıyla klasikler arasında yer alacak üç önemli romana imza atmıştır. Emily Bronte, 1848’de öldüğünde ardında dünya edebiyatının en güzel romanlarından biri olan Uğultulu Tepeler’i bıraktı.

