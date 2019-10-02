HABER

Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler adlı romanı raflarda

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 11:11 | Son Güncelleme

İngiliz yazar Emily Bronte’nin aşkın ve nefretin dehşete varan hikâyesini anlattığı romanı Uğultulu Tepeler raflardaki yerini aldı.19.

Emily Bronte’nin Uğultulu Tepeler adlı romanı raflarda

İngiliz yazar Emily Bronte’nin aşkın ve nefretin dehşete varan hikâyesini anlattığı romanı Uğultulu Tepeler raflardaki yerini aldı.
19. yüzyıl İngiliz edebiyatının iz bırakan yazarlarından Emily Bronte’nin ilk ve tek romanı Uğultulu Tepeler’i Artemis Klasikler serisinde yerini aldı. İngiltere’de ‘Victoria Dönemi’ olarak adlandırılan 19. yüzyılın ikinci yarısı orta sınıfın yükselişini, gösterişli yaşamların moda oluşunu simgeler. Bronte kardeşler, kadının edebiyatla uğraşmasının hoş görülmediği bu yıllarda önce bir erkek kimliğiyle şiirler, sonra kendi adlarıyla klasikler arasında yer alacak üç önemli romana imza atmıştır. Emily Bronte, 1848’de öldüğünde ardında dünya edebiyatının en güzel romanlarından biri olan Uğultulu Tepeler’i bıraktı.

Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...Akın akın gidiyorlar! Sırf fotoğraf çekebilmek için...
Vali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklamaVali Arslantaş’tan sosyal medyadaki hayvan barınağı iddialarıyla ilgili açıklama
Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigara denetçileri geliyor!

Sigara denetçileri geliyor!

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

O Ses Türkiye'de büyük değişiklik! Acun Ilıcalı açıkladı

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihe geçen kart!

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

Ankara'daki fuhuş operasyonunda dehşete düşüren detaylar

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

'Azdedilme' tehlikesiyle karşı karşıya kalan Trump: Bu bir darbe

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Ünlü deprem kahininden yeni paylaşım! İstanbullulara seslendi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mersin'deki okulda veli dehşet saçtı! Kadın öğretmene darp kamerada

Kadın öğretmene darp kamerada

Diyarbakır’da öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

Öğrenci servisi kaza yaptı: Yaralılar var

İstanbul’da son yılların en büyük uyuşturucu operasyonu

İstanbul’da son yılların en büyük operasyonu

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Altunizade metrobüs durağında yine yoğunluk yaşandı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

Ankara'da terör gazisine çirkin saldırı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.