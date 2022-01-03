Emily in Paris: Ukrayna, 'Tasvir edilen Ukraynalı kadın imajı aşağılayıcı' diyerek diziyi Netflix'e şikayet etti

Ukrayna Kültür Bakanı Oleksandr Tkachenko, Emily in Paris (Emily Paris'te) dizisini, Netflix'e şikayet etti.

Oleksandr Tkachenko, dizinin son sezonunda tasvir edilen Ukraynalı kadın imajını, aşağılayıcı bulduğunu söyledi.

Tkachenko, Telegram mesajında "Ukraynalılar yurt dışında böyle mi görülüyor?" diye sordu.

Paris'te yaşayan bir Ukraynalı kadının diziye tepkisini dile getirdiği Instagram paylaşımı da 75 binden fazla beğeni aldı.

Yevheniya Havrylko paylaşımında "İkinci sezonda gösterdiğiniz Ukraynalı imajı, tam bir skandal ve utanç vesilesi" diye yazdı.

Neden tepki çekti?

Netflix dizisi, iş için Fransa'nın başkenti Paris'e giden Emily adındaki genç bir Amerikalı kadının başından geçenleri konu alıyor.

Emily'yi Lily Collins canlandırıyor.

Dizinin son sezonunda, Emily ile birlikte seyahat eden Ukraynalı Petra mağazalardan hırsızlık yapıyor.

Ukraynalı oyuncu Daria Panchenko'nun canlandırdığı Petra aynı zamanda, modadan pek anlamıyor ve sınırdışı edilmekten korkuyor.

Diziyi savunanlar da var

Ukraynalı film yapımcısı Natalka Yakymovych ise "Bir televizyon dizisinde olumsuz karakterler her şey olur da Ukraynalı olamaz mı? Tabii ki hepimiz Moskovalı olmasını isterdik ama her istediğiniz olmaz" dedi.

Emily in Paris, daha önce de eleştirilere hedef olmuştu.

Fransızları bere takan ve sürekli eşlerini aldatan kaba insanlar olarak gösteren dizinin ilk sezonu, özellikle de Fransa'da tepki toplamıştı.

Dizinin son sezonunda, Alfie adında tüm zamanını pub'larda içip, futbol seyrederek geçiren bir İngiliz karakter de var.