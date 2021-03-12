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Emily Ratajkowski anne oldu! Emzirirken paylaştı

12.03.2021 09:00 | Son Güncelleme:
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Emily Ratajkowski anne oldu! Emzirirken paylaştı

Hamileliği boyunca giydiği cesur kıyafetlerle ve çıplak pozlarıyla gündem olan Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirdi. İlk kez anne olan Ratajkowski, bebeğinin ilk fotoğrafını sosyal medyada paylaşarak adını da açıkladı.

ABD’li model Emily Ratajkowski, bebeğini dünyaya getirdi. Emzirirken çekilen fotoğrafını sosyal medyada paylaşan 29 yaşındaki model, Sylvester Apollo Bear adını verdiği oğlunun 8 Mart'ta dünyaya geldiğini duyurdu. Ünlü model, bebeği için, "Hayatımın en gerçeküstü, en güzel ve aşk dolu sabahına geldi" ifadesini kullandı.

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Ratajkowski, Ekim 2020'de Vogue dergisine kapak olarak hamileliğini duyurmuştu. Belirginleşen karnını gösteren bir kıyafet giyen ve karnını tutan Ratajkowski, "Tüm iyi dilekleriniz için teşekkür ederim" demişti.

Ratajkowski, 2018 yılında oyuncu Sebastian Bear-McClard ile New York'ta düzenlenen sade bir nikah töreniyle dünyaevine girmişti.

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Emily Ratajkowski
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