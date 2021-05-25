Emily Ratajkowski bikinili pozlarına döndü! Hayranlarını mest etti

Üç yıl önce oyuncu Sebastian Bear-McClard ile dünyaevine giren model Emily Ratajkowski, ilk çocuğunu geçtiğimiz mart ayında dünyaya getirmişti. Sosyal medya hesabından sık sık günlük hayatından kesitler yayınlayan Ratajkowski, doğumdan sonra yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Doğum kilolarını çok hızlı veren ünlü model eski seksi paylaşımlarına geri döndü. Bikini reklamı için poz veren Emily verdiği cesur pozlarla dikkat çekti.
Çekimlerden sonra pembe tanga bikinisini giyen ünlü model balkonda verdiği pozlara hayranlarının yüreğini hoplattı.
29 yaşındaki modelin, fotoğraflarına özellikle karın bölgesini photoshop uygulamaları kullanarak incelttiği ileri sürülmüştü. Emily bu iddiaları her gün verdiği pozlarla adeta çürütüyor.
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