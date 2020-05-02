MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emily Ratajkowski bu kez maskesini taktı

Emily Ratajkowski bu kez maskesini taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2020 16:39 | Son Güncelleme

Ünlü model Emily Ratajkowski Los Angeles'ta görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde koronavirüsü hiç sayarak maskesiz ve eldivensiz sokağa çıkan güzel, bu kez temkinli davrandı.

İki yıl önce New York'ta evlenen ABD’li model Emily Ratajkowski ile oyuncu Sebastian Bear-McClard, Los Angeles'ta köpeklerini gezdirirken objektiflere takılmıştı.

BGUS_1923246_005

İkiliye, arkadaşları da eşlik etti. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de yaşayan gruptan kimsenin tedbir almaması dikkat çekmiş ve Ratajkowski, paparazzilerin 'tedbir' sorularına yanıt vermemişti.

Önceki gün Los Angeles'ta görüntülenen ünlü model bu kez ise dikkatli davrandı. Ratajkowski, köpeği Colombo'yu veterinere götürürken maskesini taktı.

ABD'li model paparazzilerin sorularına yine yanıt vermeden evine doğru yol aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değilDisleksi hastası Aslı Enver: Kusur değil
Arzum Onan'ın sanat özlemiArzum Onan'ın sanat özlemi
Soyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktıSoyunmasıyla olay olmuştu! Ortaya çıktı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski, maske,

En Çok Okunan Haberler

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

ABD'den YPG'ye sağlık yardımı iddiası! AK Parti'den açıklama

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Yer: Sivas! 120 bin TL'lik veresiye borcunu kapattılar

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Alışveriş merkezleri (AVM) ne zaman açılacak? İşte o tarih

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Bir kez olsun yüzü gülmedi... 5 isimli adamın korona isyanı

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Koronavirüse karşı yeni plan: Oralarda hayat normalde dönebilir

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

Türkiye'nin turizm cenneti! Koronavirüs oraya giremedi

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

'Bülent Hanım Gülben'e beni sorduğunu söyledi'

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Yayında su içenlere oruç eleştirisine sert yanıt! 'Sen evine kebapçı çağırıyorsun'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hülya Avşar'dan dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Dudak uçuklatan talep! Ücretini ikiye katladı

Söylemezsem Olmaz'ın hamile sunucusu Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!

Bircan Bali canlı yayında fenalaştı!

Demet Akalın: Aklı başında yorumlar yazın!

'Aklı başında yorumlar yazın!'

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Gülben Ergen'den Kenan Işık'ın son durumu hakkında bilgi

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Benan Mahmutyazıcıoğlu'ndan Ece Erken açıklaması!

Arzum Onan'ın sanat özlemi

Arzum Onan'ın sanat özlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.