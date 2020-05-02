Emily Ratajkowski bu kez maskesini taktı

İki yıl önce New York'ta evlenen ABD’li model Emily Ratajkowski ile oyuncu Sebastian Bear-McClard, Los Angeles'ta köpeklerini gezdirirken objektiflere takılmıştı.

İkiliye, arkadaşları da eşlik etti. Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'de yaşayan gruptan kimsenin tedbir almaması dikkat çekmiş ve Ratajkowski, paparazzilerin 'tedbir' sorularına yanıt vermemişti.

Önceki gün Los Angeles'ta görüntülenen ünlü model bu kez ise dikkatli davrandı. Ratajkowski, köpeği Colombo'yu veterinere götürürken maskesini taktı.

ABD'li model paparazzilerin sorularına yine yanıt vermeden evine doğru yol aldı.



