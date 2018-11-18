Emily Ratajkowski'den cesur pozlar

Model Emily Ratajkowski sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafıyla olay yarattı. Ratajkowski'nin beyaz bikinisiyle poz verdiği fotoğrafını takipçileri yorum ve beğeni yağmuruna tuttu

Yılın kadını olmak kolay değil

Süper model Emily Ratajkowski GQ Avustralya’nın düzenlediği Yılın Erkekleri gecesinde Uluslararası Yılın Kadını Ödülü’ne layık görüldü.

Amerikalı model Ratajkowski, “klişeleri reddetme” ve “çok yönlü olma” özelliğinden dolayı bu ödülle onurlandırıldığına inandığını belirtti.

Yılın kadını aynı zamanda kendi tasarladığı bikinilerle de gündemde! Seksi model bu bikinilerle verdiği pozlarla sosyal medyada olay oldu.

Emily ayrıca sıkı bir kadın hakları savunucusu. Güzel model, ABD Başkanı Donald Trump'ın Yüksek Mahkeme adayı olan ve birden çok kadına cinsel tacizde bulunduğu öne sürülen Brett Kavanaugh'yu protesto ederken tutuklanmıştı.

'Göğüslerin problemi nedir?' Emily Ratajkowski mesleki hayatının çoğunu profesyonel bir model olarak geçirdi. Ve Sports Illustrated ve GQ gibi mecraların yanı sıra, çok sayıda defilede de yer aldı. Ancak Ratajkowski'nin oyunculuk kariyerinde belli bir basamak elde etmesi kendine göre pek de kolay olmamış. Ratajkowski, belli rollerde oynayamamasının başlıca nedenlerinden birinin de yapımcıların göğüslerinin çok büyük olduğunu düşünmüş olması olduğuna inanıyor.

Ratajkowski'nin sözleriyle aktarmamız gerekirse: “Bana her zaman olan bir şey var: Bakıp ‘Oh, çok seksi’ diyorlar. Kadın karşıtı bir şey gibi insanlar benimle çalışmak istemiyor, göğüslerim çok büyük olduğu için yapıyorlar bunu. Göğüslerin problemi nedir?