Emily Ratajkowski'den yine çıplak hamile pozu

Anne olmak için gün sayan İngiliz model Emily Ratajkowski, hamilelik sürecinde de hareketli hayatından ödün vermedi. Hamileyken de sık sık gündeme gelen Emily Ratajkowski, doğumuna günler kala çıplak pozlarını Instagram'dan paylaştı.

Banyoda ayna karşısına selfie çeken yıldız isim, "Tekmelerini özleyeceğim" notunu fotoğrafını yazdı.

Sebastian Bear-McClard ile üç yıl önce evlenen Ratajkowski'ye kısa sürede binlerce beğeni ve mesaj geldi.

Ünlü yıldız, Vogue Dergisi için yazdığı makalede hamile olduğunu açıklamıştı.



