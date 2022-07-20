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  4. Emily Ratajkowski ihaneti affetmedi! Sebastian Bear-McClard'tan boşanıyor

Emily Ratajkowski ihaneti affetmedi! Sebastian Bear-McClard'tan boşanıyor

20.07.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Instagram'daki şöhretini podyumlara taşıyan model Emily Ratajkowski, 4 yıldır evli olduğu oyuncu eşi Sebastian Bear-McClard'ın ihanetine uğradı. Ratajkowski, büyük tutkuyla aşık olduğu eşinden boşanıyor.

Emily Ratajkowski ihaneti affetmedi! Sebastian Bear-McClard'tan boşanıyor

Amerikalı model ve oyuncu Emily Ratajkowski, 2018 yılında evlendiği Sebastian Bear-McClard ile yollarını ayırıyor. Bear-McClard’ın, eşini aldattığına dair ortaya atılan iddiaların bu ayrılığa sebep olduğu düşünülüyor.

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People'ın aktardığına göre; Sylvester Apollo Bear isminde bir oğulları olan çiftin kısa zaman önce yollarını ayırdığı ve bu evliliği noktalama kararını Ratajkowski'nin verdiği belirtildi. Dergiye konuşan bir kaynak, "Emily iyi hissediyor ve güçlü. Tamamen oğluna odaklanmış durumda. Anne olmayı seviyor." diye konuştu.

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"DEFALARCA İHANETE UĞRADI"

Page Six'e konuşan başka bir kaynak ise, Sebastian Bear McClard'ın "Eşini defalarca aldattığını" ileri sürdü. Ayrıca Ratajkowski'nin, geçtiğimiz hafta katıldığı bir partide alyansını çıkarmış olması, çiftin ilişkisinin sallantıda olduğu söylentilerine sebep olmuştu.

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HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

31 yaşındaki model, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor.
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Emily Ratajkowski, sosyal medyada 'En seksi kadın' olarak anılıyor.

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Emily Ratajkowski
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