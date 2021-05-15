MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Emily Ratajkowski ilk NFT’sini 140 bin dolara sattı

Emily Ratajkowski ilk NFT’sini 140 bin dolara sattı

15.05.2021 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emily Ratajkowski'nin ilk NFT'si Christie’s müzayede evinde satışa sunuldu. Süper modelin, bir sanatçının kendi projesinde izinsiz kullanmasının ardından, görüntülerini "geri almak" için satışa çıkardığı NFT, 140 bin dolara alıcı buldu.

Emily Ratajkowski ilk NFT’sini 140 bin dolara sattı

Dünyaca ünlü model Emily Ratajkowski, bir sanatçının kendi projesinde kullanmasının ardından, görüntülerini "geri satın almak" için NFT‘sini satışa çıkardı.

140 BİN DOLARA SATILDI

29 yaşındaki modelin dün Christie’s müzayede evinde satışa çıkarılan "Kendimi Geri Almak: Yeniden Dağıtım İçin Bir Model" başlıklı NFT’si adı açıklanmayan bir kişi tarafından 140 bin dolara satın alındı.

İZİNSİZ FOTOĞRAF KULLANIMI SONRASI NFT KARARI

Emily Ratajkowski’nin NFT macerası Richard Prince'in tartışma yaratan sergisiyle başladı. Prince 2014 yılında, Instagram'da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı. Ve bu sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.

ohzXLgCnik-n6OuVD6ahHg

Prince sergisinde yer verdiği hiçbir fotoğraf için izin istemedi. Sanatçı, aynı yöntemle ünlü model Emil Ratajkowski'nin de bir fotoğrafına yer verdi.

The New York Times gazetesi, Ratajkowski’nin NFT’sini satmasının, görüntüsünün kullanılma şekli üzerindeki "hakimiyeti" yeniden kazanmak anlamına geldiğini yazdı. Sözkonusu NFT, sanatçı Richard Prince'in tuvallere basılmış birkaç Instagram gönderisinden oluşan Yeni Portreler serisinin bir parçası olarak Ratajkowski'nin Instagram fotoğrafını kullanmasından ardından geldi.

"HAYATIMI POZ VEREREK KAZANIYORUM"

Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almış, "[Erkek arkadaşım] bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.

jWDmN9QGwkeHfP8IbsY1ow

Ünlü model şunları söylemişti:

"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."

FOTOĞRAF İÇİNDE FOTOĞRAF

NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challengeSosyal medyada yeni akım: Kırmızı ruj challenge
Tanımak neredeyse imkansız! Bu halde yakalandıTanımak neredeyse imkansız! Bu halde yakalandı
Anahtar Kelimeler:
Emily Ratajkowski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

İçişleri'nden yeni genelge! İzin verilmeyecek

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Yok böyle pişkinlik! Takside yakalandılar

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Tepki toplayan güncellemeyle ilgili Whatsapp'tan açıklama

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Açıklandı! Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Vaka sayılarındaki azalmanın tedbirle alakası yok

Sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

Sokaklarda sütyensiz dolaştı! Yorum yağdı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

Kızını görenler şaşkına döndü! Güzelliği anneden

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Duygu dolu mesaj! Efsane isim Zeki Alasya’nın kızı da ünlüymüş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.