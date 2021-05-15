Emily Ratajkowski ilk NFT’sini 140 bin dolara sattı

Emily Ratajkowski’nin NFT macerası Richard Prince'in tartışma yaratan sergisiyle başladı. Prince 2014 yılında, Instagram'da yayınlanan fotoğrafları toplayıp büyük tuvallere bastırarak bir sergi açmıştı. Ve bu sergi sonunda da 90 bin dolar kazanmıştı.

"HAYATIMI POZ VEREREK KAZANIYORUM"

Ratajkowski, Eylül 2020'de The Cut için seriyi keşfetme ve görüntüsünün kontrolünü yeniden kazanmaya çalışma deneyimlerini anlatan bir yazı kaleme almış, "[Erkek arkadaşım] bana seriye dahil olmaktan onur duymam gerekiyormuş gibi hissettirdi. Richard Prince önemli bir sanatçı ve görüntümü bir tabloya layık gördüğü için ona minnettar olmam gerektiği ima edildi. Ne kadar onaylayıcı" diye yazmıştı.

Ünlü model şunları söylemişti:

"Ve bir yandan onur da duymuştum. UCLA'de sanat okudum ve Prince'in Instagram'a Warholcu yaklaşımını takdir edebilirim. Yine de, hayatımı fotoğraflar için poz vererek kazanıyorum ve benden çok daha fazla para eden, zirvedeki, gösterişli bir sanatçının Instagram gönderilerimden birini alıp kendisininmiş gibi satabilmesi garip geldi."

FOTOĞRAF İÇİNDE FOTOĞRAF

NFT'ye eklenen görüntü, Ratajkowski'nin New York'taki dairesinde çekilen ve Los Angeles'taki evinde asılı olan Richard Prince tablosunun önünde verdiği pozun dijital birleşiminden oluşuyor.

